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Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

'nde dev derbide Everton ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollere sahne olurken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmanın 10. dakikasında dünya yıldızı stoper Virgil Dijk talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlığın ardından akıllara Muslera geldi. İşte talihsiz benzerlik...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 20:17 Son Güncelleme: 17.10.2020 20:19 ABONE OL
Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

Everton ile arasında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleye Dijk'in yaşadığı talihsiz sakatlık damga vurdu.

Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

Müsabakanın 10. dakikasında duran top kullanan 'da Hollandalı yıldız, gol aramak için rakip kaleye gitti.

Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

PICKFORD'DAN SERT MÜDAHALE
Ceza sahası içine gönderilen ortada Everton kalecisi Pickford'un sert müdahalesine maruz kalan Dijk acılar içinde yerde kaldı.

Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

29 yaşındaki savunmacı ve Liverpoollu futbolcular bu faul sonra penaltı ve kırmızı kart beklerken, beklemedikleri bir karar çıktı.

Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.

Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

Orta hakem Liverpoollu futbolculara pozisyonun ofsayt olduğunu belirtirken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Gomez'e bıraktı.

Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

AKILLARA MUSLERA GELDİ
Dijk'in Everton karşısında sakatlanmasının ardından akıllara 'nın maçında yaşadığı sakatlık geldi.

Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

Bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

Yaşadığı bu sakatlık sonrası sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisi, henüz sahalara dönemedi. (Hürriyet)

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Van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi
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