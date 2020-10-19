Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin takımına transfer olan Max Kruse, nargile kafede arkadaşlarıyla eğlenip kumar oynadığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.
Union Berlin teknik direktörü Fischer, soru üzerine Max Kruse için "Onu böyle kabullenmeliyiz. Sonuçta yaptığı yasalara göre yasak olan bir şey değil. Federasyonun ve devletin istediği gibi pandemi kurallarına uymamış olabilir ama nargile içip sanal kağıt oyunu oynamak illegal değil" açıklaması yaptı.
Schalke 04 karşısında 77 dakika oyunda kalan futbolcu, kendisinden beklenen performansın uzağında kaldı. (Milliyet)