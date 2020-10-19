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bunu konuşuyor! skandalı

Pandemi döneminde olaylı bir şekilde 'den ayrılan Max , Union 'e olmuştu. maçında performansı memnun etmeyen Kruse'nin yine bir skandala karıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 19:06 Son Güncelleme: 19.10.2020 19:06 ABONE OL
Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı

Oynadığı futboldan ziyade saha dışındaki yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki yıldız, bu kez 'daki paylaşımlarıyla 'da gündemde.

Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı

'den olaylı bir şekilde ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Union takımına olan Max , nargile kafede arkadaşlarıyla eğlenip kumar oynadığı görüntüleri hesabından paylaştı.

Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı

Bundesliga'da dün akşam oynanan 04-Union karşılaşmasından önceki gün 'de bir kafeden görüntülerini paylaşan oyuncu, başkent ekibinin taraftarları tarafından ağır şekilde eleştirildi.


Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı

1-1 biten karşılaşması sonrasında Union teknik direktörüne Max soruldu.

Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı

Union teknik direktörü Fischer, soru üzerine Max için "Onu böyle kabullenmeliyiz. Sonuçta yaptığı yasalara göre yasak olan bir şey değil. Federasyonun ve devletin istediği gibi pandemi kurallarına uymamış olabilir ama nargile içip sanal kağıt oyunu oynamak illegal değil" açıklaması yaptı.

Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı

04 karşısında 77 dakika oyunda kalan futbolcu, kendisinden beklenen performansın uzağında kaldı. (Milliyet)

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Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı
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