Almanya bunu konuşuyor! Kruse skandalı

Union Berlin teknik direktörü Fischer, soru üzerine Max Kruse için "Onu böyle kabullenmeliyiz. Sonuçta yaptığı yasalara göre yasak olan bir şey değil. Federasyonun ve devletin istediği gibi pandemi kurallarına uymamış olabilir ama nargile içip sanal kağıt oyunu oynamak illegal değil" açıklaması yaptı.