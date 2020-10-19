Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de beşinci haftayı bay geçen Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bernard Mensah'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasın sonrasıda Yalçın, bu maç için dizilişte değişikliğe gidiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:13 Son Güncelleme: 19.10.2020 18:30 ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve Adem Ljajic'in de formsuz olmasını göz önünde bulundurarak 10 numara hattındaki problemi çözmek için takımın oyun formasyonunda değişiklikler deneyen teknik direktör , dün de benzer çalışmalar yaptırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

YENİ SİSTEMDEN MEMNUN...
Fanatik'in haberine göre genç teknik adam, çift kale maç çalışmasında yine çift forvet üzerinde durdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum hattındaki etkisinin daha da arttığını gözlemleyen Yalçın'ın, Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayabileceği belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...

Bugünü izinli geçirecek , Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER: 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay!
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Türk profesörden önemli açıklama! Corona virüsü mumla aratabilir... DİKKAT!
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre fırlatarak öldürdü Kan donduran görüntüler
SON DAKİKA HABER: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları ile ilgili müjde! 4 milyonun 500 milyar borcu yapılanacak!
Son dakika: Kadir Şeker davasında yeni gelişme! 12.5 yıl hapis cezası almıştı...
SON DAKİKA: 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
Son dakika haberi | Ateşkesi ihlal eden Ermenistan büyük hezimet! Azerbaycan duyurdu... İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son gelişmeler
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dizilişi değiştiriyor! Forvet hattında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA