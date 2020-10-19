Fatih Terim'den Feghouli ve Belhanda'ya kesik!

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırladığı maça teknik direktör Fatih Terim'in kararları damga vurdu.

FEGHOULI VE BELHANDA KULÜBEYE!

Deneyimli teknik adam, takımın vazgeçilmez ancak son dönemde eleştirilen isimlerinden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi kulübeye gönderdi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli iki oyuncusu, geçen sezonun 10. haftasındaki Rizespor maçından sonra ilk kez birlikte ilk 11'de yer almadı.



FIFA'YA GİTMİŞLERDİ!

Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimini kabul etmemesine rağmen sözleşmesinde indirime gitmişti. İkili yönetimin bu hamlesi sonrası kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.



ARDA TURAN DA YEDEK!

Uzun bir aradan sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan da Alanyaspor maçında yedekler arasındaki yerini aldı.

OMAR MİLLİ ARADAN SAKAT DÖNDÜ

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, sakatlığı nedeniyle mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Sol üst arka adalesinde ağrı şikayeti olan Omar'ın yerine Martin Linnes sağ beke geçti ve sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi de sol bekte formasını geri aldı.

EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın 24 Temmuz'da Antalyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Emre Akbaba da formasını geri aldı.