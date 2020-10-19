Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'den Feghouli ve Belhanda'ya kesik!

'den Feghouli ve Belhanda'ya kesik!

'da , karşılaşmasında 'ın yanı sıra maaş indirimine yanaşmamaları ve kulübü 'ya şikayet etmeleriyle gündeme gelen Feghouli ve Belhanda'yı yedeğe çekti.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 19:47 Son Güncelleme: 19.10.2020 20:00 ABONE OL
Fatih Terim'den Feghouli ve Belhanda'ya kesik!

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırladığı maça teknik direktör Fatih Terim'in kararları damga vurdu.

FEGHOULI VE BELHANDA KULÜBEYE!
Deneyimli teknik adam, takımın vazgeçilmez ancak son dönemde eleştirilen isimlerinden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi kulübeye gönderdi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli iki oyuncusu, geçen sezonun 10. haftasındaki Rizespor maçından sonra ilk kez birlikte ilk 11'de yer almadı.

FIFA'YA GİTMİŞLERDİ!
Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimini kabul etmemesine rağmen sözleşmesinde indirime gitmişti. İkili yönetimin bu hamlesi sonrası kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.

ARDA TURAN DA YEDEK!
Uzun bir aradan sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan da Alanyaspor maçında yedekler arasındaki yerini aldı.

OMAR MİLLİ ARADAN SAKAT DÖNDÜ
Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, sakatlığı nedeniyle mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Sol üst arka adalesinde ağrı şikayeti olan Omar'ın yerine Martin Linnes sağ beke geçti ve sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi de sol bekte formasını geri aldı.

EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın 24 Temmuz'da Antalyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Emre Akbaba da formasını geri aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay!
Son dakika haberi: Türk profesörden önemli açıklama! Corona virüsü mumla aratabilir... DİKKAT!
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre fırlatarak öldürdü Kan donduran görüntüler
Son dakika: Kadir Şeker davasında yeni gelişme! 12.5 yıl hapis cezası almıştı...
SON DAKİKA HABER: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları ile ilgili müjde! 4 milyonun 500 milyar borcu yapılanacak!
SON DAKİKA: 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA! Platonik aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Silah zoruyla taciz ve tehdit...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den Feghouli ve Belhanda'ya kesik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA