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Montero: Türkiye, ’e benzıyor

Montero: “Beşiktaş’a transferim benim için büyük başarı. ile İspanya La Liga arasında büyük farklar var. Türkiye’de fizik ve hıza dayalı karşılaşmalar oynanıyor.”

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Montero: Türkiye, Premier Lig’e benzıyor
Bu sezon Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero, dün basının karşısındaydı. 21 yaşındaki stoper, Beşiktaş'a transferinin kendisi açısından büyük bir başarı olduğunu belirtirken takımın yediği gollerde tek hatanın savunma ve kalecilerde olmadığını da sözlerine ekledi. Eskiden taktığı gözlüğü çıkarma nedenini, "Görüş açımı bozuyordu" olarak paylaşan İspanyol oyuncu, "İspanya ile Türkiye arasında büyük farklar var. İspanya'da taktiğe ve tekniğe dayalıyken Türkiye'de biraz İngiltere'ye benzer şekilde fiziğe ve hızlı oyuna dayalı maçlar oynanıyor. En zayıf yönüm, fizik olarak kendimi geliştirmem gerekiyor. Güçlü yanlarımsa ayaklarım ve attığım uzun paslarla topu oyuna sokmam olabilir" yorumunu yaptı.

N'Koudou Denizli'de yok
SEZONUN ilk resmi maçında PAOK'a karşı 90 dakika oynayan Georges-Kevin N'Koudou devamında 5 maçı da kaçırdı. Milli arada kendini toparlamaya çalışan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun gelecek hafta Denizlispor ile bir sonraki lig maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.

Dorukhan Toköz, Kartal'la görüşmelerini sürdürüyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dediği Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, siyahbeyazlı takımla görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı. Bulut, "Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyoruz. Durumunda henüz yeni bir gelişme yok" dedi.

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Montero: Türkiye, Premier Lig’e benzıyor
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