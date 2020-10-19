Montero: Türkiye, Premier Lig’e benzıyor

Bu sezon Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero, dün basının karşısındaydı. 21 yaşındaki stoper,takımın yediği gollerde tek hatanın savunma ve kalecilerde olmadığını da sözlerine ekledi. Eskiden taktığı gözlüğü çıkarma nedenini,olarak paylaşan İspanyol oyuncu,En zayıf yönüm, fizik olarak kendimi geliştirmem gerekiyor. Güçlü yanlarımsa ayaklarım ve attığım uzun paslarla topu oyuna sokmam olabilir" yorumunu yaptı.SEZONUN ilk resmi maçında PAOK'a karşı 90 dakika oynayan Georges-Kevin N'Koudou devamında 5 maçı da kaçırdı. Milli arada kendini toparlamaya çalışan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun gelecek hafta Denizlispor ile bir sonraki lig maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dediği Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, siyahbeyazlı takımla görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı. Bulut, "Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyoruz. Durumunda henüz yeni bir gelişme yok" dedi.