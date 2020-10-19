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Son dakika: 'den maçı açıklaması!

Terim, maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Milli arada tam kadro çalışamamaktan yakınan Terim, "Elimizden geldiği kadar iyi çalışıyoruz. Bugün de böyle bir takımla sahadayız. İyi bir rakiple oynuyoruz. Onun için ümit ediyorum, iyi oynar ve kazanırız." dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 19:38 Son Güncelleme: 19.10.2020 19:44 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'den Alanyaspor maçı açıklaması!

Galatasaray Teknik Diektörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

"Milli ara dolayısıyla bayağı bir oyuncumuz bizden ayrı kaldı. Çok az bir rakamla çalışıyorsunuz. Kolay değil. Orada da oynayanlar oluyor, oynamayanlar oluyor. En azından kimse sakat gelmedi. Bir tek Omar sakat geldi. Ona da razıyız.

Emre bize katıldı, inşallah devam eder. Kadromuzda olması önemli. O da uzun zaman oldu. Elimizden geldiği kadar iyi çalışıyoruz. Bugün de böyle bir takımla sahadayız. İyi bir rakiple oynuyoruz. Onun için ümit ediyorum, iyi oynar ve kazanırız."

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Son dakika: Fatih Terim'den Alanyaspor maçı açıklaması!
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