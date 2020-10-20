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İşte ’ın Avcı’ya yaptığı teklif!

F.Bahçeli eski yönetici aracılığıyla tecrübeli hocaya mesaj gönderen siyahbeyazlılar, geçen sezonun kalan bölümü olan 5 ay için ödeme yaparak anlaşmak istiyor

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
İşte Beşiktaş’ın Avcı’ya yaptığı teklif!
Beşiktaş yönetimi, geçen sezon başında 3 yıllık imza attırıp ocak ayında görevine son verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile arasındaki alacak sorununu çözmek için yeni hamle yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi, toplam 36 milyon TL'lik sözleşmesinden kalan alacaklarını talep eden Avcı'yı ikna etmek için, ortak dostları Fenerbahçeli eski yönetici Abdullah Kiğılı'dan aracı olmasını istedi. Kiğılı ile eski hocasına mesaj gönderen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti. Avukatını devreye sokan 57 yaşındaki teknik adamın vereceği yanıt bekleniyor.

FESİHTEN SONRA ÖDEME YAPILMADI
Beşiktaş'ta görev aldığı süreden hiç alacağı olmayan Abdullah Avcı'ya sözleşme feshinden sonra ödeme yapılmazken, anlaşma çabalarından da sonuç alınamamıştı. 2022 Haziran ayına kadar 12 milyon TL'den daha az bir rakama başka takıma imza atması halinde aradaki farkı ödemek zorunda olacak yönetim, bunu şimdiden çözerek sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

KAMPA SÜRPRİZ ZİYARET
Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı'nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve oğlu Ömer Tayyip Erdoğan misafir oldu. Kemal Ekşioğlu, Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji gibi ünlü isimlerin aralarında bulunduğu radyo programcıları kampta geleneksel oyunların oynanabildiği alanları deneyimledi

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İşte Beşiktaş’ın Avcı’ya yaptığı teklif!
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