İşte Beşiktaş’ın Avcı’ya yaptığı teklif!

Beşiktaş yönetimi, geçen sezon başında 3 yıllık imza attırıp ocak ayında görevine son verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile arasındaki alacak sorununu çözmek için yeni hamle yaptı.Kiğılı ile eski hocasına mesaj gönderen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olanteklif etti. Avukatını devreye sokan 57 yaşındaki teknik adamın vereceği yanıt bekleniyor.Beşiktaş'ta görev aldığı süreden hiç alacağı olmayan Abdullah Avcı'ya sözleşme feshinden sonra ödeme yapılmazken, anlaşma çabalarından da sonuç alınamamıştı.yönetim, bunu şimdiden çözerek sorunu ortadan kaldırmak istiyor.Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı'nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve oğlu Ömer Tayyip Erdoğan misafir oldu. Kemal Ekşioğlu, Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji gibi ünlü isimlerin aralarında bulunduğu radyo programcıları kampta geleneksel oyunların oynanabildiği alanları deneyimledi