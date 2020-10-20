Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou sahalara ne zaman dönecek?

'ta Kevin N’Koudou sahalara ne zaman dönecek?

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kevin N’Koudou'nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:18 Son Güncelleme: 20.10.2020 16:43 ABONE OL
Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou sahalara ne zaman dönecek?

Beşiktaş'ta bu sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebilen Kevin N'Koudou'nun tedavisi sürüyor. Siyah beyazlıların sezon öncesi Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, tedavisi sonrası çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen N'Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak. 25 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlatabilmesi için tedavi süresi uzatı.

NTV Spor'un hbaerine göre N'Koudou'nun, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında görev alması planlanıyor.

25 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta 32 maçta 4 gol atıp 3 asist yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?
Son Dakika: Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!
SON DAKİKA HABER! 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek? Ziya Selçuk'tan açıklama
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca sevinç gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA HABERLER... Altın fiyatları hareketlendi! 20 Ekim Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika haberi: Karabağ'ın kalbine giden yerden sıcak saatler! Azerbaycan'dan tarihi haber...
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayınladı: Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı! 20 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?
Son dakika haberleri: Koronavirüste vakalar arttı ek önlemler yolda! Hangi tedbirler alınacak?
SON DAKİKA HABER: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
SON DAKİKA: Corona virüs aşısı ile ilgili umut veren gelişme! Aşı çalışmalarında sona gelindi!
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou sahalara ne zaman dönecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA