Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou sahalara ne zaman dönecek?

Beşiktaş'ta bu sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebilen Kevin N'Koudou'nun tedavisi sürüyor. Siyah beyazlıların sezon öncesi Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, tedavisi sonrası çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen N'Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak. 25 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlatabilmesi için tedavi süresi uzatı.
NTV Spor'un hbaerine göre N'Koudou'nun, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında görev alması planlanıyor.
25 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta 32 maçta 4 gol atıp 3 asist yapmıştı.