Diego Perotti'nin dönüşü test sonuçlarına bağlı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı 18 futbolcudan biri de Arjantinli yıldız Diego Perotti olmuştu.

Roma'dan alınan deneyimli isim, takıma katıldığında kasık sakatlığını vardı. Sarı-lacivertli formayı henüz giyemeyen oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kasık sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Diego Perotti çeşitli testlerden geçecek ve bu testlerin sonunda takıma katılma tarihi kesinlik kazanacak. Takvim'in haberine göre Arjantinli futbolcunun en az 2 hafta daha bireysel çalışmalara devam edeceği tahmin ediliyor.