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'den 'e servet!

'e 18 transferle başlayan ve 5 haftada topladığı 11 puanla iddiasını ortaya koyan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertli ekibin 'e haftalık 140 bin pound önerdiğini ancak yıldız golcüsü Ada'da kalmayı tercih ettiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 13:48 Son Güncelleme: 21.10.2020 13:53 ABONE OL
Fenerbahçe'den Danny Welbeck'e servet!

Sezona 3 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Sezona 18 transfer ile damga vuran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen bir isim de Danny Welbeck olmuştu. İngiliz basını sarı-lacivertlilerin golcü futbolcuya yaptığı teklifi duyurdu.

The Sun'da yer alan haberde, Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağlayan Danny Welbeck'in imza öncesi Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.

Haberde Kanarya'nın İngiliz golcüye haftalık 140 bin poundluk teklif yaptığı ancak oyuncunun Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'den Danny Welbeck'e servet!
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