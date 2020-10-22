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öncesi 'de kriz!

İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında konuk ettiği 'nın takımına 3-2 yenilen 'in krize girdiğini iddia etti. İspanyol gazeteleri, art arda iki mağlubiyet alan Real Madrid'in cumartesi günü oynayacağı "" öncesinde krize girdiğini ve alınacak yeni bir yenilgi sonrası Zidane'ın geleceğinin tartışılacağını ileri sürdü. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:14 Son Güncelleme: 22.10.2020 16:31 ABONE OL
El Clasico öncesi Real Madrid'de kriz!

İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 3-2 yenilen Real Madrid'in krize girdiğini iddia etti.

Üst üste sahasında oynadığı La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını kaybeden Real Madrid, İspanyol basınında eleştiri yağmuruna tutuldu.

Marca gazetesi, "Her geçen gün daha kötü" manşetini atarak, "Madrid, serbest düşüşte. Real Madrid bir kez daha ilk yarıda gülünç duruma düştü ve ikinci yarı verilen tepki yeterli olmadı. Cumartesi günü El Clasico var." ifadelerini kullandı.

"Real Madrid'in en iyisi kaleci Courtois ise bu takımda ciddi sorun var demektir." yorumunda bulunan İspanyol spor gazetesinde, teknik direktör Zinedine Zidane'ın Barcelona deplasmanı öncesi takımı toparlamak için sadece 3 günü olduğu belirtildi.

El Mundo Deportivo gazetesi de "El Clasico öncesi kabus" ifadesini manşetine çıkardı. "Real Madrid, El Clasico öncesi duvara tosladı." denilen gazetede, "Madrid, ilk 11'inde 6 eksiği olan bir takıma yenildi. Art arda ikinci mağlubiyetini alan ve krize giren Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın kredisi El Clasico'da alınacak yeni bir yenilgi ile bitebilir." değerlendirmesi yapıldı.

"Şampiyonlar Ligi'nde komedi" başlığı atılan Sport gazetesinde, "Real Madrid, Shakhtar karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gördü ve El Clasico öncesinde felaket bir futbol oynadı. El Clasico'ya moralli gitmek için her şeye sahip olan Real Madrid, şimdi kabus yaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Diğer İspanyol gazetelerinden As, "Real Madrid kırmızı alarm veriyor. Madrid ekibinde Zidane'ın yerine Mauricio Pochettino ve Raul Gonzalez aday.", El Mundo, "Real Madrid'de bir kriz başlıyor. Geçen sezon koltuğunu deplasmandaki Galatasaray maçıyla kurtaran Zidane'ın projesi bir kez daha sallantıda." ve El Pais ise "Bıçak kemiğe dayandı. Real Madrid'de ne futbol ne de yürek var." ifadelerini öne çıkardı.

Gazeteler ayrıca, mağlubiyetin sorumlusu olarak kendini gösteren Fransız teknik direktör Zidane'ın, "Bu durumu düzeltecek kapasiteye sahibim." şeklindeki açıklamasına geniş yer ayırdı.

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El Clasico öncesi Real Madrid'de kriz!
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