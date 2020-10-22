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kazandığı tazminatı bağışlayacak!

'nın dünyaca ünlü yıldızı Messi, İspanya'da yayın yapan bir gazeteyi vakfını vergi kaçırmakla suçladığı için mahkemeye vermişti. Davayı kazanan Arjantinli, kazandığı 7 bin 142 euro'luk tazminatı hastaneye bağışlayacak.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 23:27 ABONE OL
Lionel Messi kazandığı tazminatı bağışlayacak!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, bir İspanyol gazete tarafından vergi kaçırmakla suçlanmıştı. ABC gazetesi, Arjantinli oyuncunun vakfının hesapları manipüle ettiğini iddia etmişti. Bunun üzerine olayı yargıya taşıyan Lionel Messi, açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ABC gazetesini 7 bin 142 euro ile cezalandırdı.

PARA HASTANEYE BAĞIŞLANACAK!
Carrusel Deportivo'nun haberine göre, Lionel Messi cephesi, kazanılan paranın Juan de Dios hastanesine bağışlanmasına karar verdi.

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Lionel Messi kazandığı tazminatı bağışlayacak!
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