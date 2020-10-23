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'a transferde talih kuşu! ...

Son dakika haberleri... Transferde ekonomik sıkıntılardan dolayı istediği takviyeleri yapamayan Beşiktaş'a talih kuşu kondu. Bu sene kadroya katılan yıldız isme gelen teklif siyah beyazlı takımın yüzünü güldürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 20:46 Son Güncelleme: 23.10.2020 20:55 ABONE OL
Beşiktaş'a transferde talih kuşu!

Sezon başında 'dan bedelsiz olarak edilen Welinton'la, 2023 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.

Beşiktaş'a transferde talih kuşu!

Kendisinden çok şeyler beklenen ve 'ın savunmasına Vida ile birlikte ilaç olması beklenen 31 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar yaptığı hatalarla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Beşiktaş'a transferde talih kuşu!

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Defans hattında her an hata yapabilecek bir oyun tarzı olan Brezilyalı oyuncu için 'a adeta dev bir piyango çıktı.

Beşiktaş'a transferde talih kuşu!

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği kulübü 'in, stoper aradığı ve menajerler üzerinden arayışa geçtiği bildirildi. Bu anda 'ın da devreye sokulduğu ve Al Hilal'e, Domagoj Vida'nın önerildiği öğrenildi.

Beşiktaş'a transferde talih kuşu!

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Ancak 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida'nın, yıllık 3.4 milyon Euro'luk kazancı sebebiyle ayrılmayı düşünmediği ve bunun üzerine Araplar'a, Welinton'ın sunulduğu bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş'a transferde talih kuşu!

Siyah-Beyazlılar'ın, bonservisi olmadan aldığı tecrübeli oyuncu için 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği, Araplar'ın da bu rakamı kabul etmeye yakın oldukları öne sürüldü.

Beşiktaş'a transferde talih kuşu!

Her iki tarafın da, menajerler üzerinden şu an için görüştükleri, bu transferde Başkan ve kurmaylarının ise son kararı teknik direktör 'a da danışarak verecekleri konuşuluyor.

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Beşiktaş'a transferde talih kuşu! Transfer...
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