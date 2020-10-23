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Başkanı açıkladı! En büyük indirimi...

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cengiz, pandemi döneminde maaşında en fazla indirim giden ismi de açıkladı. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 21:09 Son Güncelleme: 23.10.2020 21:11 ABONE OL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! En büyük indirimi...

Başkanı , gündeme dair açıklamalarda bulunurken, geçtiğimiz günlerde ile ilgili söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve taraftara şampiyonluk mesajı verdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz, "3 gündür camiamız ve spor dünyası, benim hiç konuşmadığım şeyler hakkında konuşuyor. Kimseden ben bir şey beklemem, dilenmem, karakterim öyledir. Hanımı bile hastayken yanıma sokmam, yapım böyle. Demek vücudum tepki veriyor ki olmayan beynimde tümör çıkartıyor. Destek yazdılar, akıllar verildi. Bana yöneticilik yönettiler, sağolsunlar benim mesleğim yöneticilik. Ben pot kırabilirim, anlaşılmayan potlarım meşhur. Bazı şeyleri açık açık anlatmak gerekiyor."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! En büyük indirimi...

"FALCAO DA AÇILACAK"
"Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan biri Falcao'dur ve bizde oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptı, tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği kutsaldır, taraftarın olmadığı bir yoktur. Falcao da açılacak, 'deki futbola, yorumlara alışacak ve indirimde de sağolsun tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. İronik söylenmiş olabilir ama asla Falcao'ya yanlış bir şey söylenmedi."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! En büyük indirimi...

"İNŞALLAH YÜZDE 30 TARAFTAR ALACAĞIZ"
Taraftar olmayınca pandemide nasıl zorluklar yaşadığımız meydanda. Demek ki sadece takım, teknik heyet değil, taraftar da gerekiyor. Şu anda da geçerli bu. İnşallah Sağlık Bakanımız ve sayın buna çözüm bulacak ve yüzde 30 taraftarı alacağız. Türk halkının rahatlama ve kendine gelme aracı olan futbolu seyirciye açacağız.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! En büyük indirimi...

"BİZ SEÇİM YAPMAK İSTEDİK"
"Dernekler Masası'ndan yazı geldi, geniş katılımlı örgütlerinin genel kurullarına 1 Aralık tarihine kadar izin verilmiyor, 1 Aralık tarihine kadar beklemeniz gerek deniyor. Bize bahane gösteriyoruz gibi söylediler, bu da bizi yaralıyor, bugün cevap geldi. Biz seçim yapmak istedik."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! En büyük indirimi...

"YÖNETİMİM DÜZENLİ HAKARET İŞİTTİ"
"Sağlığım nedeniyle, üst üste ameliyatlar geçiren tek vakayım. Ayakta nasıl durduğumu da bir gün anlatacağım. Divan toplantılarına katılamadım ama yönetim temsil edildi. Yönetimim bu temsilde düzenli hakaret işitti. Çok üzüldüm. Devamlı ve düzenli olarak, çok ağır hakaretler kullanıldı ve Divan başkanı da bunu teşvik etti. Bizim lehimize olanı da susturmaya çalıştı. Olabilir, bunu da çekmek varmış dedik, sesimizi çıkarmadık."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! En büyük indirimi...

"38. KUPAMIZI ALACAĞIZ"
"'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye. Biz bu sezon 38. kupamızı alacağız. Taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray, dünyanın en büyük ve kulüplerinden biridir." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! En büyük indirimi...
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