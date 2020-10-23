Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! En büyük indirimi...

"FALCAO DA AÇILACAK"

"Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan biri Falcao'dur ve bizde oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptı, tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği kutsaldır, taraftarın olmadığı bir Galatasaray yoktur. Falcao da açılacak, Türkiye'deki futbola, yorumlara alışacak ve indirimde de sağolsun tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. İronik söylenmiş olabilir ama asla Falcao'ya yanlış bir şey söylenmedi."