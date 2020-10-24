Beşiktaş'ta değişim kapıda! Transfer...

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan yaz transfer döneminin ardından yönetim 'değişim' kararı aldı... Transfer veoyuncu izleme sorumlusu ErdalTorunoğulları olmasına rağmensüreçte farklı isimler de yer almışve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniylesorunlar çıkmıştı. Özellikle Nikola Kalinic ve Nazım Sangare pazarlıklarında aktif rol oynayan Başkan Vekili Cenk Sümer'in artık transfere karışmayacağı öğrenildi. Gelen taleplere kayıtsız kalamayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sümer'i farklı bir göreve kaydıracağı ifade edildi. Futbol A.Ş.'nin kasım ayında yapılacak Genel Kurulu'nda yeni isimlerin görev alacağı belirtildi. Bu arada kulüpte sportifdirektörlük konusunun da yenidengündeme geldiği ve yabancıbir isimle görüşüldüğü öğrenildi.