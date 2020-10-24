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Leipzig 'i devirdi! Leipzig 2-1 Hertha Berlin

Bundesliga'nın beşinci haftasında Leipzig sahasında 'i 2-1'lik skorla devirdi. Mücadelede, Sörloth 90 dakika forma giydi.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:31 Son Güncelleme: 24.10.2020 18:41 ABONE OL
Leipzig Hertha Berlin'i devirdi! Leipzig 2-1 Hertha Berlin

Bundesliga'nın beşinci haftasında Leipzig sahasında Hertha Berlin'i 2-1'lik skorla devirdi. Mücadelede, Sörloth 90 dakika forma giydi. Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Upamecano ve 77. dakikada penaltıdan Sabitzer kaydetti. Hertha Berlin'in tek golü ise 8. dakikada Jhon Cordoba'dan geldi.

HERTHA 10 KİŞİ KALDI
Konuk ekipte 50. dakikada Zeefuik'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, bu dakikadan itibaren baskısını artıran Leipzig, aradığı golü 77'de buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Marcel Sabitzer, takımına üç puanı getiren isim oldu. Leipzig bu sonuçla puanını 13'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Hertha ise 3 puanda kaldı.

SÖRLOTH'TAN ASİST!
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, 11'de yer aldığı ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Norveçli golcü, 11. dakikada Upamecano'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

GOL | Leipzig 0-1 Hertha Berlin GOL | Leipzig 1-1 Hertha Berlin GOL | Leipzig 2-1 Hertha Berlin

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Leipzig Hertha Berlin'i devirdi! Leipzig 2-1 Hertha Berlin
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