Önce Başakşehir sonra Sivasspor! Paraları boşa harcıyoruz

Avrupa kupalarına takımlarımız bir bir veda ederken geride ise sadece direkt gruplara kalan iki takımımız kaldı. Ancak hem Başakşehir hem de Sivasspor ilk maçlarından yenilgiyle ayrılınca UEFA sıralamasındaki düşüşümüz devam etti.Ön eleme maçları sırasında Ukrayna 29.5 puana ulaşıp Türkiye'yi geride bırakırken, İskoçya da bu haftaki maçlar sonrasında 29.375'e ulaşıp 12. sıranın yeni sahibi oldu.Bir diğer dikkat çekici nokta ise takımlarımızın toplam harcaması, yarıştığımız ülkelere göre çok daha fazla olmasına rağmen yine de başarının gelmemesi.İskoçya 24.4 milyon Euro, Avusturya 13.1 milyon Euro, Danimarka 5.6 milyon Euro ve Ukrayna ise 1.4 milyon Euro harcarken performansları ile bizden fersah fersah önde yer aldı.BİR GÖRÜŞNe yazık ki Şampiyonlar Ligi'nin getirisi kulüplerin gözünü o kadar boyadı ki, Avrupa Ligi'ne katılmayı 'angarya' olarak gördüler. Hem şampiyonluk yarışı içerisindeyken hem de bu kulvarda çok sayıda takımımız hafta sonu oynayacağı maçı düşünerek risk almak istemediler ve bu maçlara ya yedekleriyle çıktı ya da 'hazırlık' olarak gördü. Şu cümleyi kulaklarımla duydum: "Orası bize ne getirecek? Önemli olan ligde şampiyon olmak." Bunu söyleyenler arasında şu anda teknik direktörlük yapanlar da var. Bir spor kulübü olduklarını unuttular. Sadece para kazanma peşine düşen tüccar gibi davrandılar. Bundan milli takımın da etkilenmemesi mümkün değil. Kısacası yazın yediğimiz hurmalar, şu anda herkesi tırmalıyor.Gelecek yılların sıralamasında da durum iç açıcı değil! 2021-22 puanlamasına göre takım sayımız azalabilirer sezon devam eden kötü sonuçların ardından 2021- 22 sezonu puanlamasında ise 15. sıraya kadar geriledik.Avrupa'da istediği sonuçları bir türlü alamayan Türk takımları, son üç sezonda her dört maçın üçünü kazanamadı. Ekiplerimiz, 2016-17 sezonundan bu tarafavrupa arenasında kötü gidişimiz devam ediyor.Takımlarımız Arnavutluk, Çekya, Azerbaycan, K.İrlanda, Faroe Adaları, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Norveç ve İsrail gibi ülkelere geçilirken,Türkiye, 2016-17 sezonundan bu tarafa her sezon gerilerken, 2016-17'de 7, 2017-18'de 12, 2018-19 sezonunda 17. sıradaydık.Şu ana kadar Avrupa'da mücadele eden Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor ve Alanyaspor 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alırken,Bu süreçte 328 maça çıkan ekiplerimiz 113 galibiyet, 89 beraberlik aldı ve 126 maçtan yenilgi ile ayrıldı. Tablo son üç sezonda ise daha vahim bir hal aldı. Türk takımları 2018-19, 2019- 20, 2020-21 sezonlarında 22 galibiyet, 16 beraberlik, 46 yenilgi gördü veGeride kalan sezonlarda takımlarımızın topladığı puanlar incelendiğinde son beş yılın en fazla puan alan ekibi Beşiktaş oldu. Bu değerde son 10 yılın zirvesinde ise Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar son 10 yılda topladığı puanlarla ise 34. sıraya yerleşebildi.