Önce Başakşehir sonra Sivasspor! Paraları boşa harcıyoruz
G.Saray, Beşiktaş ve Alanya’nın erken vedası sonrasında Başakşehir ve Sivas da yenilgiyle başladı. UEFA’nın listesinde 13. sıraya gerileyen Türkiye, bonservis harcamasında ise yarıştığı rakiplerinin fersah fersah önünde
Avrupa kupalarına takımlarımız bir bir veda ederken geride ise sadece direkt gruplara kalan iki takımımız kaldı. Ancak hem Başakşehir hem de Sivasspor ilk maçlarından yenilgiyle ayrılınca UEFA sıralamasındaki düşüşümüz devam etti. Geçtiğimiz sezonu 11. sırada kapatan Türkiye,artık 13. sırada. Ön eleme maçları sırasında Ukrayna 29.5 puana ulaşıp Türkiye'yi geride bırakırken, İskoçya da bu haftaki maçlar sonrasında 29.375'e ulaşıp 12. sıranın yeni sahibi oldu. Eğer bu sezonunsonunda sıralamada 10. basamağa yükselemezsekTürkiye Süper Ligi'nin 2021-22 sezonundakişampiyonuna, bir sonraki dönemde Devler Ligiiçin ön eleme oynama durumu doğacak. Bir diğer dikkat çekici nokta ise takımlarımızın toplam harcaması, yarıştığımız ülkelere göre çok daha fazla olmasına rağmen yine de başarının gelmemesi. Türkiye,33.2 milyon Euro bonservis harcaması yaptığı sezondakendi kulvarındaki ülkelerden de geride. İskoçya 24.4 milyon Euro, Avusturya 13.1 milyon Euro, Danimarka 5.6 milyon Euro ve Ukrayna ise 1.4 milyon Euro harcarken performansları ile bizden fersah fersah önde yer aldı.
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ
Bir spor kulübü olduklarını unuttular
Ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'nin getirisi kulüplerin gözünü o kadar boyadı ki, Avrupa Ligi'ne katılmayı 'angarya' olarak gördüler. Hem şampiyonluk yarışı içerisindeyken hem de bu kulvarda çok sayıda takımımız hafta sonu oynayacağı maçı düşünerek risk almak istemediler ve bu maçlara ya yedekleriyle çıktı ya da 'hazırlık' olarak gördü. Şu cümleyi kulaklarımla duydum: "Orası bize ne getirecek? Önemli olan ligde şampiyon olmak." Bunu söyleyenler arasında şu anda teknik direktörlük yapanlar da var. Bir spor kulübü olduklarını unuttular. Sadece para kazanma peşine düşen tüccar gibi davrandılar. Bundan milli takımın da etkilenmemesi mümkün değil. Kısacası yazın yediğimiz hurmalar, şu anda herkesi tırmalıyor.
TAKIM SAYISI4'E İNEBİLİR
Gelecek yılların sıralamasında da durum iç açıcı değil! 2021-22 puanlamasına göre takım sayımız azalabilir Her sezon devam eden kötü sonuçların ardından 2021- 22 sezonu puanlamasında ise 15. sıraya kadar geriledik. Şuanda 5 takımlaAvrupa'da mücadeleeden Türkiye eğerilk 15 dışında kalırsatakım sayımızdörde düşecek.
KARANLIK TABLO
Avrupa'da istediği sonuçları bir türlü alamayan Türk takımları, son üç sezonda her dört maçın üçünü kazanamadı. Ekiplerimiz, 2016-17 sezonundan bu tarafa her yıl daha da geriye gitti Avrupa arenasında kötü gidişimiz devam ediyor. Türkiye, bu sezonki Avrupabaşarısında 32 ülkenin gerisindekaldı. Takımlarımız Arnavutluk, Çekya, Azerbaycan, K.İrlanda, Faroe Adaları, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Norveç ve İsrail gibi ülkelere geçilirken, geçtiğimizsezon 18. olmamıza rağmen15 basamak geriye gittik. Türkiye, 2016-17 sezonundan bu tarafa her sezon gerilerken, 2016-17'de 7, 2017-18'de 12, 2018-19 sezonunda 17. sıradaydık.
328 MAÇTA SADECE 113 GALİBİYET
Şu ana kadar Avrupa'da mücadele eden Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor ve Alanyaspor 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alırken, son10 yılda Avrupa'da mağlubiyetsayımız galibiyet sayımızınönünde yer alıyor. Bu süreçte 328 maça çıkan ekiplerimiz 113 galibiyet, 89 beraberlik aldı ve 126 maçtan yenilgi ile ayrıldı. Tablo son üç sezonda ise daha vahim bir hal aldı. Türk takımları 2018-19, 2019- 20, 2020-21 sezonlarında 22 galibiyet, 16 beraberlik, 46 yenilgi gördü ve yüzde 26 gibi düşük birgalibiyet yüzdesinde kaldı.
BEŞ YILDA KARTAL ON YILDA ASLAN
Geride kalan sezonlarda takımlarımızın topladığı puanlar incelendiğinde son beş yılın en fazla puan alan ekibi Beşiktaş oldu. Bu değerde son 10 yılın zirvesinde ise Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar son 10 yılda topladığı puanlarla ise 34. sıraya yerleşebildi.