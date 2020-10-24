Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'nde Zidane'ın yerine 2 aday var

'nde Zidane'ın yerine 2 aday var

'de kötü gidişat devam ediyor. 'nde sahasında Shakhtar'a yenilen İspanyol ekibinde Zidane'ın koltuğu sallantıda. İspanyol basınına göre, Fransız hocanın yerine gelebilecek 2 aday var.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:27 ABONE OL
Real Madrid'nde Zidane'ın yerine 2 aday var

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de işler iyi gitmiyor. Ligde sahasında Cadiz'e 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşayan eflatun-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yine evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olmuştu.

Bu akşam Barcelona ile El Clasico'ya çıkacak olan Madrid ekibi, hafta içi de Devler Ligi'nde Alman temsilcisi Mönchengladbach'la karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın Zidane için kader niteliğinde olduğu ifade edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre bu iki karşılaşmadan alınacak kötü neticeler, Fransız teknik adamın Real Madrid'deki sonunu getirebilir.

İKİ ADAY VAR

Öte yandan Zidane'ın yerine geçebilecek iki aday olduğu ifade ediliyor. Bunlardan ilki kulüple önemli başarılara imzasını atmış ve şu anda da Real'in genç takımını çalıştıran Raul Gonzalez... Diğer isimse Tottenham'ın eski hocası Mauricio Pochettino. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERLER: Sivas’ta akıllara durgunluk veren olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar
SON DAKİKA! 'Koronavirüs aşısı'nda flaş gelişme! İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısı sonuca yaklaştı!
23 Ekim Korona tablosu son dakika haberi: Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona virüsü son durum tablosu
Son Dakika Haberleri - 15 yaşında öğrenciyle cinsel birliktelik yaşamıştı... Sapık hostes hakkında dikkat çeken karar!
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?
KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler? KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020!
SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Tüm dünyayı şoke eden gelişme! Corona virüs aşı denemelerinde son dakika haberi...
Lalin isminin anlamı nedir, neyi ifade ediyor? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına verdiği Lalin ismi ne demektir?
Son dakika: Gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek! Borç yapılandırmada tarihler belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'nde Zidane'ın yerine 2 aday var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA