Real Madrid'nde Zidane'ın yerine 2 aday var

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de işler iyi gitmiyor. Ligde sahasında Cadiz'e 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşayan eflatun-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yine evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olmuştu.

Bu akşam Barcelona ile El Clasico'ya çıkacak olan Madrid ekibi, hafta içi de Devler Ligi'nde Alman temsilcisi Mönchengladbach'la karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın Zidane için kader niteliğinde olduğu ifade edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre bu iki karşılaşmadan alınacak kötü neticeler, Fransız teknik adamın Real Madrid'deki sonunu getirebilir.

İKİ ADAY VAR

Öte yandan Zidane'ın yerine geçebilecek iki aday olduğu ifade ediliyor. Bunlardan ilki kulüple önemli başarılara imzasını atmış ve şu anda da Real'in genç takımını çalıştıran Raul Gonzalez... Diğer isimse Tottenham'ın eski hocası Mauricio Pochettino. (Fotomaç)