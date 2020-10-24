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dövüşçüsü kariyerini noktaladı!

kariyerinde çıktığı 29 maçta 29 galibiyet alan , 'li ile karşılaştığı müsabaka sonrası, geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine boksu bıraktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 01:32 ABONE OL
UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov kariyerini noktaladı!

UFC Hafif Siklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov, ABD'li rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt edip kariyerini noktaladı.

Gaethje karşısında aldığı galibiyetle kemerini koruyan Nurmagomedov, müsabakanın ardından kariyerine son verdiğini açıkladı. Yakın zamanda vedat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29'da 29 yaparak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından büyük podyumda gözyaşlarına boğuldu.

32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov maçtan önce annesine, babasının yenilgisiz bırakma kararını uyacağını söylediğini duyurmuştu.

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UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov kariyerini noktaladı!
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