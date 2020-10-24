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‘Usta

’ı 3 golüyle yıkan lejyonerimiz, Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
‘Usta Yusuf Yazıcı’
Sparta Prag deplasmanında Lille adına 3 gol atıp hat-trick yapan Yusuf Yazıcı'ya Fransa'da övgü yağdı… Oyuncunun performansı sonrasında başta ünlü L'Equipe olmak üzere tüm medya Yusuf'a odaklanırken, "Usta Yusuf Yazıcı" başlığı da dikkat çekti. Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen 23 yaşındaki futbolcunun performansının göz kamaştırıcı olduğunu söyleyen teknik direktörü Christophe Galtier şöyle konuştu: "Yusuf Yazıcı'ya 16.5 milyon Euro gibi önemli bir yatırım yaptık. Geldiğinde bu kadar iyi durumda değildi ve bir de talihsiz sakatlık yaşadı. Yusuf, ona güvenebileceğimi bana gösterdi. Artık yapması gerekenleri daha iyi biliyor. Bu çıkışı devam edecektir."

'ÇALIŞMAYA VE İNANMAYA DEVAM'
Avrupa Ligi'nde ilk haftanın kahramanlarından Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler ve çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam…"

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN

Gitmeseydi şampiyonluk gelirdi
TÜRK futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan birisi. Hami Mandıralı zamanında Trabzonspor'da şans verildiği ilk maçta seyrettiğim zaman çok etkilenmiştim. Sonrasında ise Mehmet Ekici ile yaşanan sorunlardan sonra geç de olsa ilk 11'de şans verildi. Ve de ilerleyen zamanlarda takımına çok önemli katkılar verdi. Geçtiğimiz sezon kendisi Trabzonspor'da olsaydı çok daha önce şampiyonluk ilan edilirdi. Avrupa kupası maçında attığı üç golle öz güvenini tekrar yakaladığı düşüncesindeyim. Bundan sonra gerekli şansı bulabilirse çok daha farklı bir görüntü ile sahada yer alacağına yürekten inanıyorum. Kendisine bol şanslar.

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‘Usta Yusuf Yazıcı’
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