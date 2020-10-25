Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erol Bulut'tan itiraf! "Soyunma odasında..."

Son dakika: 'tan itiraf! "Soyunma odasında..."

'in 6. haftasında sahasında 'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. maçın ardından, soyunma odasında söylediklerimiz maçı değiştirdi dedi.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 21:27 Son Güncelleme: 25.10.2020 21:32 ABONE OL
Son dakika: Erol Bulut'tan itiraf! Soyunma odasında...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Erol Bulut maçın ardından, soyunma odasında söylediklerimiz maçı değiştirdi dedi.

Bulut'un açıklamaları şöyle;

Trabzonspor'a karşı 1 attık, 2'yi istedik. 2'yi attık 3'ü istedik. 3'ü attık. 3'ü atınca, 4'ü istedik. 4'ü kaçırdık.

Maça iyi başladık, baskılı başladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yediğimiz gol kendi oyuncularımızın hatasıydı, ilk yarıda istediğimiz baskıyı ortaya koyamadık. İkinci yarı yaptığımız direkt değişiklik maçı etkiledi, direkt hücumu düşündük.

Yaptığımız değişiklikler, soyunma odasında söylediğimiz cümleler maçı değiştirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor mu? Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Ülkemizde saatler geri alınacak mı, şuan saat kaç? 25 Ekim Kış saati uygulaması ile Türkiye'de Bugün saatler geri mi alındı?
Dün akşam Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kimler, hangi isim oldu?
Son dakika haberi: İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısında sonuca gelindi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme!
SON DAKİKA: Yüz yüze sınavlar yapılacak mı? Sınıfta kalma olacak mı? İşte Yüz yüze sınavlar ile ilgili tüm detaylar...
Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde sergilediği Gesi Bağları performansı...
Son dakika: Sivas’ta tüyler ürperten olay! Mezarlığa dua etmeye gidenler insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs aşısı Aralık ayında Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının müjdesini duyurdu...
KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler? KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020!
Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! Elazığ'da da hissedildi (Kandilli son depremler listesi)
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erol Bulut'tan itiraf! "Soyunma odasında..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA