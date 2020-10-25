Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Erol Bulut maçın ardından, soyunma odasında söylediklerimiz maçı değiştirdi dedi.
Bulut'un açıklamaları şöyle;
Trabzonspor'a karşı 1 attık, 2'yi istedik. 2'yi attık 3'ü istedik. 3'ü attık. 3'ü atınca, 4'ü istedik. 4'ü kaçırdık.
Maça iyi başladık, baskılı başladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yediğimiz gol kendi oyuncularımızın hatasıydı, ilk yarıda istediğimiz baskıyı ortaya koyamadık. İkinci yarı yaptığımız direkt değişiklik maçı etkiledi, direkt hücumu düşündük.
Yaptığımız değişiklikler, soyunma odasında söylediğimiz cümleler maçı değiştirdi.