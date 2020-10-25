Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ikinci yarıdaki kötü oyunun sebebini açıkladı!

Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı maçta rakibi Fenerbahçe'ye ikinci yarıda yediği gollerle 3-1'lik skorla yenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo mavili takımın ikinci yarıdaki kötü oyununun sebebini açıkladı.

İşte Newton'un sözleri...

"Özellikle çok iyi oynadık, istediğimizi yaptık, ikinci yarı için kendi aramızda konuştuk daha konsantre olmalıydık diye ama ikinci yarı yediğimiz goller bizi düşürdü."



"İyi futbol oynuyoruz ama bazen olmaması gereken basit hatalarla istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Arka arkaya üç gol yiyecek kadar konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız."



"Gerçekten hayal kırıklığı... İlk yarıda çok iyiydik ancak ikinci yarıda kabus yaşadık, arka arkaya goller yedik. Belki oyunun sonlarına doğru oyuna ortak olmayı denedik ama olmadı."