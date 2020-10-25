Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ikinci yarıdaki kötü oyunun sebebini açıkladı!

ikinci yarıdaki kötü oyunun sebebini açıkladı!

'in altıncı haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı maçta rakibi 'ye ikinci yarıda yediği gollerle 3-1'lik skorla yenildi. , bordo mavili takımın ikinci yarıdaki kötü oyununun sebebini açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 21:39 Son Güncelleme: 25.10.2020 22:47 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ikinci yarıdaki kötü oyunun sebebini açıkladı!

Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı maçta rakibi Fenerbahçe'ye ikinci yarıda yediği gollerle 3-1'lik skorla yenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo mavili takımın ikinci yarıdaki kötü oyununun sebebini açıkladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ikinci yarıdaki kötü oyunun sebebini açıkladı!

İşte Newton'un sözleri...
"Özellikle çok iyi oynadık, istediğimizi yaptık, ikinci yarı için kendi aramızda konuştuk daha konsantre olmalıydık diye ama ikinci yarı yediğimiz goller bizi düşürdü."

"İyi futbol oynuyoruz ama bazen olmaması gereken basit hatalarla istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Arka arkaya üç gol yiyecek kadar konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız."

"Gerçekten hayal kırıklığı... İlk yarıda çok iyiydik ancak ikinci yarıda kabus yaşadık, arka arkaya goller yedik. Belki oyunun sonlarına doğru oyuna ortak olmayı denedik ama olmadı."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor mu? Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Ülkemizde saatler geri alınacak mı, şuan saat kaç? 25 Ekim Kış saati uygulaması ile Türkiye'de Bugün saatler geri mi alındı?
Dün akşam Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kimler, hangi isim oldu?
Son dakika haberi: İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısında sonuca gelindi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme!
Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde sergilediği Gesi Bağları performansı...
SON DAKİKA: Yüz yüze sınavlar yapılacak mı? Sınıfta kalma olacak mı? İşte Yüz yüze sınavlar ile ilgili tüm detaylar...
Son dakika: Sivas’ta tüyler ürperten olay! Mezarlığa dua etmeye gidenler insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs aşısı Aralık ayında Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının müjdesini duyurdu...
KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler? KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020!
Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! Elazığ'da da hissedildi (Kandilli son depremler listesi)
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ikinci yarıdaki kötü oyunun sebebini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA