Fenerbahçe'nin gollerinde faul ve el var mı? İşte o pozisyonlar

Yıllardır hakem kararları ile mağdur edilen Trabzonspor dün de Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi. Afobe'nin golü ile öne geçen Karadeniz devinin taraftarı, Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı gol öncesi Pelkas'ın Hugo'nun ayağına vurduğu gerekçesiyle faul olduğunu belirtti. Ayrıca 5'te Valencia'nın golü öncesi de hava topunda da meşin yuvarlağın sarı-lacivertli futbolcunun eline çarptığını öne sürdüler. Taraftarlar, "Her hafta aynı senaryo. Bu şekilde bizim önümüz kesildikten sonra biz nasıl başarılı olacağız ki" ifadesini kullandılar.

İşte o pozisyonlar...









Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.