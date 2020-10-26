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: Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

Teknik Direktörü , Denizlispor karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ifade etti. Yalçın, "Bu maça iyi hazırlandık. Ara bize iyi geldi. Yeni bir başlangıç yapmak ve lige adapte olmak istiyoruz. İnşallah iyi oyunla kazanırız ve nefes alırız." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 19:43 Son Güncelleme: 26.10.2020 19:48 ABONE OL
Sergen Yalçın: Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Denizlispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bu sezon üst üste elde edilen kötü skorlar ile ilgili yorum yapan Yalçın, "Ligde kötü bir başlangıç yaptık. Bunun birçok sebebi var. Şimdi bunu konuşmayalım, önümüze bakalım. Bu maça iyi hazırlandık. Ara bize iyi geldi. Yeni bir başlangıç yapmak ve lige adapte olmak istiyoruz. İnşallah iyi oyunla kazanırız ve nefes alırız." dedi.

GHEZZAL VE ROSIER AÇIKLAMASI!

İlk defa 11'e alınan Ghezzal ve Rosier'le alakalı ise tecrübeli teknik adam, "Rachid Gezzal %60-%70 hazır. Valentin Rosier da iyi durumda geldi. Maça başlayalım, sonra neler yapmamız gerekecek bakacağız." yorumunda bulundu.

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Sergen Yalçın: Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz
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