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Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

Son dakika haberleri... Yaptığı takviyelerle transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, 'un eski öğrencisi Yunan oyuncu Bakasetas ile de yakından ilgilendi. basınına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 'un yıldız ismi için itirafta bulundu! İşte Bulut'un sözleri...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:04 Son Güncelleme: 27.10.2020 12:17 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

Yıllardır takımlarına 'dan yaptığı başarılı transferlerle öne çıkan Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, bu doğrultuda gerçekleşen Pelkas transferinin yanı sıra 'dan öğrencisi Anastasios Bakasetas ve 'dan 'nın söylentilerine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

'PELKAS İSTEDİĞİM BİR OYUNCUYDU'
Öncelikle Pelkas'ın transferinden memnuniyetini dile getiren Erol Bulut, "Pelkas'ın kadromuzda olmasından dolayı çok mutluyum. O istediğim bir oyuncuydu. Uluslararası bir kanat oyuncusu olduğu gibi forvet arkasında 10 numarada da oynayabilir. Orta sahada daha geride de olmak üzere merkezdeki tüm pozisyonlarda oynuyor. Pelkas'ın yaptığı şey çok önemli. Hocanın elini rahatlatıyor. Onu kanatlara da forvet arkasına da koyabilirim. Pelkas konusunda anlaşma çok çabuk sağlandı. Emre, hemen harekete geçip PAOK ile el sıkıştı ve birkaç saat içinde oyuncuyu 'a getirdi" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

'HEM PELKAS'I HEM BAKASETAS'I İSTERDİM'
'da yakaladığı başarının mimarlarından Bakasetas'ın 'ye transferine ilişkin söylentilere de değinen Bulut, "'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. Onlar farklı tarzda oyuncular. Açık konuşmak gerekirse ikisinin de takımda olmasını istedim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ama anlaşmaya varamadık. Farklı tipte oyuncular ve ikisini de kadromda isterdim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

'MALATYASPOR'A ALMAK İSTEMİŞTİM'
Bakasetas hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Erol Bulut, "Bakasetas'ı 'dan önce Malatyaspor'un teknik direktörüyken etmek istemiştim ama sonra ile sözleşme yeniledi. 'a ise üst düzey bir transfer olarak geldi ve kendini ispatladı. Onunla bağ kurduğum özel bir ilişkim olduğu gerçeğini saklamıyorum. En beğendiğim oyunculardan biri. Gelecekte tekrar birlikte çalışıp çalışmayacağımızı göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

'LIVAJA İLE İLGİLENMEDİK'
döneminde ismi ile anılan 'dan hakkında da konuşan Bulut, "Livaja ile hiç ilgilenmedik. Bize teklif edildi ama ilgilenmedik. İyi bir oyuncu, 'da iyi sezonlar geçirdi ama kesinlikle onları yalnız yapmadı. Yanında iyi oyuncular da vardı. Transferini hiç konuşmadık" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

'VERONA'YA GİDİYORDUM'
Yaz aylarında Verona'dan teklif aldığını belirten Erol Bulut, "Yaz aylarında Verona ile anlaşmaya yakındım ama 'den ilk teklif geldiği anda hiç düşünmeden kararımı verdim. Fenerbahçe için oynayıp ligi kazanmıştım. Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğimden emindim" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

'YUNANİSTAN LİGİ'Nİ İZLİYORUM'
Fanatik'in haberine göre 'dan başka yapıp yapmayacağı sorulan başarılı hoca, "Yunanistan'dan yeni transfer yapıp yapmayacağımı zaman gösterecek. Yunanistan Ligi'ni izlediğimi söyelyebilirim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Olympiacos maçları dışında zamanım oldukça ligi de izliyorum" derken Yunanistan'da çalışma durumuna ilişkin de, "Zaman gösterecek. Şimdi %100'ümle 'deki görevime ve burada başarılı olmaya odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!
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