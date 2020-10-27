Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı!

'PELKAS İSTEDİĞİM BİR OYUNCUYDU'

Öncelikle Pelkas'ın transferinden memnuniyetini dile getiren Erol Bulut, "Pelkas'ın kadromuzda olmasından dolayı çok mutluyum. O istediğim bir oyuncuydu. Uluslararası bir kanat oyuncusu olduğu gibi forvet arkasında 10 numarada da oynayabilir. Orta sahada daha geride de olmak üzere merkezdeki tüm pozisyonlarda oynuyor. Pelkas'ın yaptığı şey çok önemli. Hocanın elini rahatlatıyor. Onu kanatlara da forvet arkasına da koyabilirim. Pelkas konusunda anlaşma çok çabuk sağlandı. Emre, hemen harekete geçip PAOK ile el sıkıştı ve birkaç saat içinde oyuncuyu İstanbul'a getirdi" dedi.