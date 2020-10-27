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yıldızları geride bıraktı

'de golcüler formda görüntüleriyle dikkat çekiyor. 'nin yeni transferi Samatta ilk lig maçında 2 gole imza atarken, 'un golcüsü Davidson da ise gol krallığı yarışında başı geçiyor. 'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao ise Davidson'un hemen arkasında. 'un golcüsü Afobe ve 'ın forveti Aboubakar da takımlarına yaptıkları katkıyla dikkat çekiyorlar. İşte Süper Lig'in gol krallığı yarışında yıldız isimlere verilen oranlar...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:09 Son Güncelleme: 27.10.2020 18:07 ABONE OL
Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

'de golcüler formda görüntüleriyle dikkat çekiyor. 'nin yeni transferi Samatta ilk lig maçında 2 gole imza atarken, 'un golcüsü Davidson da ise gol krallığı yarışında başı geçiyor. 'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao ise Davidson'un hemen arkasında. 'un golcüsü Afobe ve 'ın forveti Aboubakar da takımlarına yaptıkları katkıyla dikkat çekiyorlar. İşte Süper Lig'in gol krallığı yarışında yıldız isimlere verilen oranlar...

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

18.0 Visca

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

15.0 Diagne

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

13.0 Aboubakar

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

9.00 Cisse

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

9.00 Bareiro

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

8.00 Afobe

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

5.00 Samatta

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

4.50 Davidson

Samatta, Aboubakar ve Visca! Radamel Falcao hepsini geride bıraktı

3.00 Falcao

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Radamel Falcao yıldızları geride bıraktı
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