Radamel Falcao yıldızları geride bıraktı

Süper Lig'de golcüler formda görüntüleriyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ilk lig maçında 2 gole imza atarken, Alanyaspor'un golcüsü Davidson da Luz Pereira ise gol krallığı yarışında başı geçiyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao ise Davidson'un hemen arkasında. Trabzonspor'un golcüsü Afobe ve Beşiktaş'ın forveti Aboubakar da takımlarına yaptıkları katkıyla dikkat çekiyorlar. İşte Süper Lig'in gol krallığı yarışında yıldız isimlere verilen oranlar...
18.0 Visca
15.0 Diagne
13.0 Aboubakar
9.00 Cisse
9.00 Bareiro
8.00 Afobe
5.00 Samatta
4.50 Davidson
3.00 Falcao