Son dakika: Ankaragücü cephesinden flaş Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Son dönemde yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle Ankara ekibinin ligin 6. haftasında oynaması gereken Hatayspor mücadelesi ileri bir tarihe ertelenmişti. Benzer bir durumun sarı-kırmızılı takımla oynanacak karşılaşma öncesinde de ortaya çıktığı ifade edildi.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TFF'den erteleme talep edebileceklerini söyledi.

Mert'in açıklaması şu şekilde: "7 futbolcu (5'i Çaykur Rizespor maçında 11'de olan), 2 teknik kadrodan isim, 1 yönetici, ikisi kulüp doktoru 4 sağlık elemanı ve 4 personelde Covid-19 testi pozitif. Bugün 3 futbolcumuz da henüz test olmamasına rağmen semptomplardan dolayı eve gitti. Perşembe günü tüm takıma test yaptıracağız. 14 oyuncu kalana kadar oynama durumu kuralda belirtiliyor ancak perşembe günkü sonuçlara göre TFF'ye Galatasaray maçının ertelenmesi için talep iletebiliriz. Sayı böyle kalırsa oynama taraftarıyız. İnşallah oynarız. Ancak sayı çoğalırsa talebimiz olur."