İtalya'da Barcelona kazandı! Juventus 0-2 Barcelona (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası dev bir maça sahne oldu. G grubunda Juventus, Allianz Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Barcelona oldu. İspanyol ekibi Dembele'nin 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

1 dakika sonra Juventus, Morata ile beraberliği yakaladı ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 30. dakikada Morata bir kez daha rakip takım filelerini havalandırsa da bu gol de VAR'dan döndü ve ofsayt kararı çıktı.

İlk yarı 1-0 Barça'nın üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Morata, üçüncü kez VAR'a takıldı. İspanyol oyuncunun golü yine ofsayt sebebiyle değer kazanmadı. 85. dakika milli yıldızımız Merih Demiral ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

90. dakikada sahneye çıkan Messi maçın sonucunu belirledi.

Barcelona, dev maçı 2-0 kazanarak puanını 6 yaparken, Juventus ise 3 puanda kaldı.

İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

F Grubu:

Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0

G Grubu:

Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2

H Grubu:

Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2

Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0