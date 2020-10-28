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"Size inanmayanlara kim olduğunuzu gösterin"

SABAH Spor, Başkanı ’nin maçı öncesi motivasyon konuşmasını açıklıyor: "Bu takımın şampiyon olamayacağına yönelik eleştirilere cevap vermek için sahaya çıkın. sizi görsün. Asla unutmayın, en iyiler Beşiktaş formasını giyer."

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Size inanmayanlara kim olduğunuzu gösterin

Denizli maçı öncesine kadar çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde eden Beşiktaş, sahadan üç puanla ayrılıp kötü gidişine son verirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması, oyuncuları ateşleyen en önemli etkendi.

Karşılaşma öncesi takımla bir araya gelen Çebi, "Size inanmayanlar, yapılan transferlerin yetersiz olduğunu ve takımın şampiyonluk şansı olmadığını söyleyenler var. Öncelikle ben, yönetim kurulum ve teknik heyet size sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Siz en iyisi olduğunuz için Beşiktaş'tasınız. Eksiklerimizi giderebileceğimiz uzun bir aramız oldu. Çıkın, bu maçı alın ve kim olduğunuzu herkese gösterin.. Türkiye'ye de" ifadelerini kullandı.

Çebi'nin konuşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Futbolcular galibiyet sözü verdi, 90 dakika sonunda ise sözlerini yerine getirmenin gururu ve mutluluğu ile İstanbul yolunu tuttular.

3 GALİBİYETE 100 BİN TL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımla buluşmasında prim müjdesi de verdi. Çebi, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarından alınacak galibiyetlere 25'er bin TL prim açıklarken 3'te 3 yapılması halinde bonus olarak ekstradan 25 bin TL daha ekleyeceklerini belirterek toplamda 100 bin TL ödeyeceklerini söyledi. Denizlispor'u deviren siyah-beyazlı futbolcular, böylelikle ilk 25 bini ceplerine koymuş oldu. Yönetim, Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmaları için de özel prim vermeyi planlıyor.

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"Size inanmayanlara kim olduğunuzu gösterin"
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