Son dakika: Josef de Souza'ya 2 maç men cezası

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Beşiktaş'ı konuk etti.
5 gole sahne olan zorlu mücadeleyi siyah-beyazlı takım 3-2 kazandı. Karşılaşmada Brezilyalı Josef de Souza, kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sev edilen deneyimli orta saha oyuncusunun cezası belli oldu.
PFDK Josef'e, 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü' sebebiyle 2 karşılaşmadan men cezası verdi. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile oynayacağı maçlarda formasından uzak kalacak.
PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."