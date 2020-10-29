Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Josef de Souza'ya 2 maç men cezası

dakika: de 'ya 2

dakika... 'in 6. haftasında 'ın Denizlispor'u 3-2 yendiği mücadelede siyah-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu , oyundan atılmıştı. , Josef de 'ya 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü' nedeniyle 2 verdi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 17:46 Son Güncelleme: 29.10.2020 18:04 ABONE OL
Son dakika: Josef de Souza'ya 2 maç men cezası

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Beşiktaş'ı konuk etti.

5 gole sahne olan zorlu mücadeleyi siyah-beyazlı takım 3-2 kazandı. Karşılaşmada Brezilyalı Josef de Souza, kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sev edilen deneyimli orta saha oyuncusunun cezası belli oldu.

PFDK Josef'e, 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü' sebebiyle 2 karşılaşmadan men cezası verdi. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile oynayacağı maçlarda formasından uzak kalacak.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARDI: Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Corona virüs belirtileri hakkında son dakika açıklaması! Bilim Kurulu üyesinden corona virüs sözleri: Bazı bulgular...
BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel tam liste
Son dakika haberi: Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi! Yüz yüze eğitim sürecinde sınavlar nasıl ve nerede yapılacak?
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların 2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar?
Mevlid Kandili Duası! Mübarek Mevlid Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? Kandil gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...
Altın fiyatları son dakika haberi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA! Dünya onun peşinde! Kilosu 2.5 lira! 5 milyon lira gelir bekleniyor...
Son Dakika Haberi: Yazıcıoğlu cinayetinde Adil Öksüz izi! FETÖ itirafçısı teröristbaşının odasındaki detayı anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Josef de Souza'ya 2 maç men cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA