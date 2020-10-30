Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

'da 4 ayrılık birden!

Ara dönemi için çalışmalarını sürdüren 'da, büyük bir değişim yaşanacak. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör 'in raporu doğrultusunda hareket edecek. Buna göre Aslan, 4 yıldızıyla yollarını ayıracak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 08:35 Son Güncelleme: 30.10.2020 08:52 ABONE OL
Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

'da dış kadar iç transferin de önemi çok büyük. Çünkü Sarı-Kırmızılılar'ın hâlâ almak için satması gerekiyor.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Yaz döneminde bu konuda ciddi sıkıntılar yaşayan Yönetimi, bir türlü gözden düşen oyuncuları elden çıkaramamıştı.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Bu kez operasyon daha gizli ve sessiz yürütülecek. Her ne kadar listedeki oyuncular aynı olsa da, formül farklı olacak.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Fatih hoca, yönetimden hiçbir futbolcusu hakkında olumsuz açıklama gelmesini istemiyor. Terim bu isimleri de oynatarak devre arasına kadar parlatmaya çalışacak.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Sarı-Kırmızılılar'ın hem maliyetinden kurtulmak hem de bonservis kazanmak istediği oyuncuların başında Feghouli geliyor. Cezayirli yıldız için Arap kulüpleriyle görüşmeler yapılıyor.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

'ın beklediği 4 milyon Euro'luk satış gerçekleşirse, Sarı-Kırmızılılar kiralık anlaşmaların birçoğunu bitirebilecek.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Ayrıca Babel için de birkaç ekibinden teklif alındığı öğrenildi.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Tecrübeli futbolcudan gelmesi muhtemel 1-2 milyon Euro civarındaki bonservis de 'ın elini bir hayli güçlendirecek.
Şu ana kadar bekleneni veremeyen Diagne'nin de iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı öğrenildi.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Sezon sonunda kontratı bitecek olan için Fatih hocanın "Biraz daha bekleyelim" dediği de gelen haberler arasında. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARIYOR: Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden corona virüs belirtileri hakkında flaş açıklama! Bazı semptomlar...
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...
Haftanın BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Okul sınavları için son dakika haberi: Yüz yüze eğitim sürecinde sınavlar nasıl, nerede yapılacak? Okul sınavları ne zaman yapılacak?
Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz mahkemede… Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmuyor!
Altın fiyatları son dakika haberi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı Türkiye'de denendi! Covid-19 aşısı konusunda Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler...
Corona virüs belirtilerine dikkat! Uzmanlar uyardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da 4 ayrılık birden!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA