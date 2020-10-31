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'dan Everton'a resti! ve ...

'ta gösterdiği performansla ekibi Everton'a olan 'un ismi devleri ile geçiyor. Deneyimli golcü Everton cephesine Beşiktaş için rest çekti. İşte Cenk Tosun transferinde ve detayı...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 14:38 ABONE OL
Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle İngiliz ekibi Everton'ın elden çıkarmak istediği 'la ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yeni iddialara göre, Ada temsilcisinin zaman zaman ve 'ye de önerdiği 29 yaşındaki forvet, Everton yönetimine resti çekti.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Milli oyuncu İngiliz ekibinin ve ile yeniden temasa geçme düşüncesinin kendisiyle paylaşılması üzerine futbol direktörü Marcel Brands'a bir görüşme yaptı. Usta krampon, iki kulüple boşuna pazarlık yapılmamasını söyledi. Cenk'in "'ye döneceksem sadece 'at forma giyerim.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

YOK PAHASINA SATMAYACAK
Fotomaç'ın haberine göre ile Everton arasında yapılan daha önceki görüşmelerde siyah-beyazlılar bir yıllık kiralama için 1.5 milyon euro önerirken, İngiliz cephesi 2 milyon euro talep etmişti.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Asıl amacı 'u elden çıkarmak olan Everton, 2017-18 sezonu devre arasında 22 milyon euro ödeyerek aldığı golcü oyuncuyu yok pahasına da satmak istemiyor.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Adalıların amacı Tosun'un sürekli oynayacağı bir takıma gidip ardından EURO 2021'de forma giymesi. Daha sonra en doğru fiyata satmak. Bu yılın başında 'a kiralanan Cenk, çapraz bağ sakatlanması yaşayınca Everton'a geri dönmüştü.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ABOU'YU ARAYIP TEBRİK ETTİ
Mart ayı başında yaşadığı sakatlık sonrası Crystal ile sözleşmesi feshedilen ve Everton'a dönen Cenk, ancak devre arasında idmanlara başlayabilecek. Milli forvet form tutma dönemi de hesaba katıldığında sezonun ikinci yarısında hazır hale gelecek.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan Aboubakar'ın 'a yeniden döndüğü zaman kendisini ilk arayan isimlerden birinin Cenk olduğu bildirildi.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Cenk ve Abou 2016-17'de beraber forma giymişti. formasını 142 maçta terletti ve 64 gol atarken, 13 asist yaptı.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2018'de 'ye giden Cenk, 'de bugüne kadar 49 maçta 10 gol atıp, 3 asist yaptı.

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Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...
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