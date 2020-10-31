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'in yürek burkan hikayesi! "Tatsız bir durum var galiba"

taraftarının gönlünde mazbata töreninin ardından yer tutan sunucu , yaklaşık iki yıldır tedavisi görüyordu. Mücadelesini kaybeden ünlü sunucunun hastalığa yakalanma hikayesi de yürek burktu. İşte Dilay Kemer'in o hikayesi...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:51 Son Güncelleme: 31.10.2020 10:53 ABONE OL
Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

Televizyonu'nun ( ) gülen yüzü, tüm kulüp personelinin 'Sincabım' diye çağırdığı sunucu , uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek henüz 32 yaşında hayatını kaybetti.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

Yaklaşık 6 yıldır 'de çalışan, sürekli gülümseyen yüzü ve iyi yüreğiyle herkesin sevgisini kazanan 'in ölümü büyük üzüntü yarattı.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

, ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulüplerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başsağlığı mesajları yayınladı.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

Kasapoğlu mesajında, "Ekrandaki güler yüzü ve ortaya koyduğu büyük mücadeleyle hatırlayacağımız 'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

'TATSIZ BiR DURUM VAR GALiBA'

, 2018 yılında sunduğu bir haber bülteni sonrasında kendisini çok yorgun ve halsiz hissettiğini belirterek, "Beslenmeme çok dikkat ediyorum, vitamin takviyesi alıyorum gene de bu yorgunluğum geçmiyor" diyerek, doktora muayene olmak için 1 saatliğine yöneticilerinden izin almıştı.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

Gittiği hastaneden yaklaşık bir saat sonra telefon eden Dilay, "Bir saat demiştim ama sanıyorum işim biraz uzayacak. Tahliller yaptırmam gerekiyor" dedi.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

Bir süre tekrar telefon açan Dilay, "Doktorların surat ifadelerini hiç beğenmedim, sanıyorum tatsız bir durum var ve beni hemen yatırıyorlar" demiş ve o günden sonra sonra bir daha işine dönemeyip tedavi görmüştü.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

Hasta yatağından sürekli 'deki arkadaşlarına umut dolu mesajlar atan , sosyal medya hesabından da sık sık hastalığına yönelik farkındalık yaratacak paylaşımlar yapmıştı.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

KOSTAS SLOUKAS'IN DUYGULANDIRAN JESTİ

Dilay'ın Kostas Sloukas hayranı olduğunu bilen mesai arkadaşları Yunan basketbolcuya bir video çekip moral olması için göndermişti. Dilay'ın durumundan etkilenen Sloukas, ayrıca talihsiz sunucunun hastanedeki odasına çiçek yollamıştı.

Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! Tatsız bir durum var galiba

Dilay görüntünün ardından gelen bu çiçekle çok mutlu olmuş ve sevincini ailesi ile arkadaşlarıyla paylaşmıştı. (Hürriyet)

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Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! "Tatsız bir durum var galiba"
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