Lokomotif Moskova 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Lokomotif Moskova ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Atletico Madrid golünü 18. dakika Jose Gimenez attı.
Lokomotif Moskova'nın golünü ise 25. dakikada pnelatıdan Anton Miranchuk kaydetti.
İspanyol ekibinde Luis Suarez maçın 24. dakikasında hakemin VAR'dan izlediği bir pozisyonda gidip VAR ekranına bakması sonucu sarı kart gördü.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 4 yaptı. Lokomotif Moskova ise 2 puana ulaştı.Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU