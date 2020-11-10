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Portekiz futbolunda şok! ve 'a polis baskını

Portekiz futbolunun iki dev ekibi ve 'a polis şoku. İki takımın kulüp binasında da yolsuzluğu ve aklama suçlamalarıyla polis tarafından arama yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:34 ABONE OL
Portekiz futbolunda şok! Benfica ve Sporting Lizbon'a polis baskını

Portekiz futbolu, ülkenin köklü kulüpleri Benfica ve Sporting Lizbon hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması haberleriyle çalkalanıyor.

The Guardian'ın derlediği haber göre; Portekiz polisi, oyuncu transferleriyle bağlantılı bir yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında Benfica ve Sporting Lizbon ile Santa Clara kulüplerinin ofislerine baskın düzenledi.

Aktarılan bilgilere göre, Benfica'nın 2015/16 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardında yasadışı bazı hareketlerin olduğundan şüphenildiği ve incelemenin bu yüzden yapıldığı belirtildi.

Benfica'da ayrıca yöneticilerin maçlardan önce rakip oyunculara transfer ve daha iyi sözleşme sözü vererek akıllarını çelmeye çaldığı iddia edildi.

30 AYRI ARAMA YAPILDI!
Portekiz başsavcılığı, pazartesi günü Kamu Bakanlığı'nın talimatıyla Adli Polis ve Vergi Dairesi tarafından yaklaşık 30 arama yapıldığını belirtti. Her üç kulüp de ofislerinde yapılan aramaları doğrularken, Benfica Kulübü ise "yetkililerle tam işbirliği yapma" istdiğinin altını çizdi.

Fotomaç'ın derlediği habere göre Sporting Lizbon Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, soruşturmanın 2011-14 arasında gerçekleştiği iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olduğunu söyledi ve Portekiz futbolunda şeffaflığı teşvik etme çabalarını tebrik etti.

Savcılar, tümü profesyonel futbolla bağlantılı, haksız avantaj kazanç elde etme suçları, aktif ve pasif yolsuzluk, nitelikli vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını içeren bir dizi davayı araştırdıklarını söyledi.

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Portekiz futbolunda şok! Benfica ve Sporting Lizbon'a polis baskını
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