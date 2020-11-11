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Son dakika haberleri... Transferin en çok konuşulan isimlerinden olan milli futbolcu 'a bir talip de 'dan çıktı. 'nin 40 milyon euro istediği milli futbolcu için de devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 18:41 Son Güncelleme: 11.11.2020 18:49 ABONE OL
Real Madrid de Ozan Kabak'a talip oldu!

Milan ve Liverpool Ozan Kabak için Schalke ile görüşmelerini sürdürürken transfer sürecine önemli bir aktör daha dahil oldu. A Milli Takım ve Schalke'nin başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak için İtalyan devinin ardından Real Madrid de resmen devreye girdi.

Sergio Ramos ile sözleşme yenileyecek olan Real Madrid, Fransız futbolcu Varane ve Brezilyalı Militao'nun performansını yeterli bulmuyor ve Zidane da Nacho'ya istediği süreyi vermeyerek İspanyol futbolcuya güvenmediğini gösteriyor. Önümüzdeki sezon için stoper hamlesine mutlaka bir hamle yapacak olan Real Madrid, bu doğrultuda Leipzig'ten Dayot Upamecano ve Schalke'den Ozan Kabak'ı listesine aldı.

SCHALKE 40 MİLYON EURO İSTİYOR!

Dayot Upamecano ve Ozan Kabak için girişimlere başlayan Real Madrid, stoper transferi için 30 milyon euro sınırında bir bütçe belirledi. AC Milan'ın ardından Real Madrid ile de Ozan Kabak için görüşmelerde bulunacak olan Schalke yönetimi, A Milli futbolcu için 40 milyon euroya ulaşan bir bondervis bedeli talep ediyor.

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Real Madrid de Ozan Kabak'a talip oldu!
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