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'den geleceğe nokta atışı!

’nin listesinde ’dan 3 yıldız adayı var: Kapacak, ve . G.Birliği’nden Berat Özdemir, ’dan , Altınordu’ndan de takip altında.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 01:17 Son Güncelleme: 14.11.2020 02:50 ABONE OL
Fenerbahçe'den geleceğe nokta atışı!

yönetimi, sportif direktör 'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.

Fenerbahçe'den geleceğe nokta atışı!

FENER'İN LİSTESİ KABARIK
'dan Kapacak, ve , G.Birliği'nden Berat Ayberk Özdemir, 'dan , Altınordu'ndan 'yi şimdiden listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den geleceğe nokta atışı!

BURSASPOR İLE TEMAS KURULACAK
ilk olarak Bursasporlu yöneticilerle ilerleyen günlerde Kapacak, ve için temas kuracak. Sonrasında diğer kulüplerle de görüşme yapılacak.

Fenerbahçe'den geleceğe nokta atışı!

ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİLİYORLAR
Ayrıca her bölge için belirlenen isimler yakından takip ediliyor. Böylece sezon sonunda nedeniyle olası bir oyuncu satışı durumunda hemen yeri doldurulması hedefleniyor.

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Fenerbahçe'den geleceğe nokta atışı!
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