İğne vurun oynayayım!

Bir süredir sağ arka baldırındaki ağrıları nedeniyle saha çalışmalarında yer alamayan ve fizyoterapist eşliğinde salonda maça yetiştirilmeye çalışılan Utku Yuvakuran'ın ağrıları tam anlamıyla geçmiş değil. Sağlık ekibinin özel olarak ilgilendiği genç file bekçisinin iğne tedavisi sonrasında Başakşehir maçında sahaya çıkacağı öğrenildi.



EMRE BİLGİN KULÜBEDE BEKLEYECEK

23 yaşındaki kaleci, teknik ekip ve sağlık birimiyle yaptığı görüşmede, "Ne olursa olsun bu maçta oynamak istiyorum. Gerekirse iğneyle sahaya çıkarım sorun değil. Böyle bir maçta takımı eksik bırakamam" diyerek Başakşehir'e karşı kaleyi korumak istediğini belirtti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da zorlu sınavda Utku'ya kalede şans vereceği ve altyapıdan A Takım'a dahil edilen 16 yaşındaki genç eldiven Emre Bilgin'i yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.



N'KOUDOU FORMA İSTİYOR

Bu sezon sadece 1 resmi karşılaşmada görev alan ve yaklaşık 2 ay süren sakatlığını atlatan Georges- Kevin N'Koudou, antrenmanlarda tempo yakalamaya çalışıyor. N'Koudou, bugün hamle oyuncusu olarak kenarda tutulacak.



ABOUBAKAR TEK İDMANLA SAHADA

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, önceki gün 7 saatlik uçuş sonrası İstanbul'a geldi. Milli takımlara giden oyuncular arasında en son takıma katılan isim olan Aboubakar, dün akşam yapılan Başakşehir maçı taktik antrenmanına dahil oldu. Zorlu sınava sadece tek idmanla çıkacak olan 28 yaşındaki golcü, ilk 11'de forma giyecek. Koronavirüs'ü atlatan N'Sakala ve Rosier ise maç kadrosuna alınmadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba.