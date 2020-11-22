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'den'den 'ya rica: O rekoru kırma

'un 16 yaşındaki genç yıldızı , dün akşam forma giyerek, 'in Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu olma rekorunu ele geçirdi. Nuri Şahin, 16 yaşındaki Moukoko için " formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç oyuncu unvanı henüz bende. Burada bir ricam olacak, Youssoufa Moukoko gol atmak için acele etmesin" dedi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 22.11.2020 19:46 Son Güncelleme: 22.11.2020 19:46 ABONE OL
Nuri Şahin'den'den Youssoufa Moukoko'ya rica: O rekoru kırma

Borussia Dotmund'un 16 yaşındaki genç yıldızı Youssoufa Moukoko, dün akşam forma giyerek, Nuri Şahin'in Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu olma rekorunu ele geçirdi. Nuri Şahin, 16 yaşındaki Moukoko için "Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç oyuncu unvanı henüz bende. Burada bir ricam olacak, Youssoufa Moukoko gol atmak için acele etmesin" dedi.

Borussia Dotmund'un 16 yaşındaki genç yıldızı Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmun'un profesyonel takımı ile Hertha Berlin karşında dün akşam forma giyerek, Nuri Şahin'in Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu olma rekorunu ele geçirdi. 16 yaşına bastıktan sadece bir gün sonra Bundesliga'da forma giyerek tüm zamanların rekorunu ele geçirmeyi başaran Youssoufa Moukoko, Almanya futbol kamuoyunun da en fazla konuşulan futbolcular arasına girmeyi başardı. Borussia Dortmund Kulübü'nün sosyal medya sayfasından paylaşılan bir video, Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu rekorunu 15 yıldır elinde bulunduran Nuri Şahin ile, bu rekoru dün akşam ele geçiren Youssoufa Moukoko arasında yaşanan tatlı rekabeti ortaya koyuyor.

Söz konusu videoda bir Borussia Dortmund görevlisi görüntülü aradığı Nuri Şahin'e, "Nuri, bir gelişme var, Youssoufa Moukoko senin ve tüm zamanların rekorunu kırarak, Bundesliga'da en genç yaşta forma giyen oyuncu oldu" derken; bunun üzerine Nuri Şahin ise "Olsun, 15 yıldır bu rekor bendeydi. Böyle bir şeyin olacağı belliydi. Youssoufa Moukoko'yu tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Böyle devam etsin. Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç oyuncu unvanı henüz bende. Burada bir ricam olacak, Youssoufa Moukoko gol atmak için acele etmesin" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, 2005 yılında (16 yaş, 11 ay, 1 gün) Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu rekorunu ele geçirmişti.

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Nuri Şahin'den'den Youssoufa Moukoko'ya rica: O rekoru kırma
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