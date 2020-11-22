Son dakika: Fenerbahçeli Nazım Sangere Beşiktaş derbisinde yok

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçın kadrosunda yer almayan Nazım Sangere'den kötü haber geldi.

A Spor'un haberine göre, deneyimli sağ bek ligin 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş mücadelesinde de sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer sağ beki Gökhan Gönül'ün de sakatlığı bulunuyor. Gökhan'ın durumu ise henüz net değil.

Öte yandan Fenerbahçe'nin dün kazandığı Gençlerbirliği müsabakasında Lemos sağ bek pozisyonunda görev yaptı.

Fenerbahçeli Nazım Sangere Beşiktaş derbisinde yok