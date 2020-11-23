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İşte golün hikâyesi

Yandaş’ın 11 başladığı ilk maçta attığı golün sırrı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
İşte golün hikâyesi
Hafta içerisinde takım arkadaşı Sadık Çiftpınar ile gittiği bir kafede garsonun formasını istediği Mert Hakan, "Sana gol attığım bir maçın formasını vereceğim" dedi. Sadık, "O zaman bu hafta yollarsın çünkü Gençlerbirliği'ne gol atacaksın" diyerek arkadaşlarına olan inancını ortaya koydu… Sadık, maç günü ise "Golü atınca bana koş birlikte secde yapacağız" diyerek arkadaşına inancını yineledi.

YAŞLI ADAMI SEVİNDİRDİ
Emre Belözoğlu ve Caner Erkin ise maçtan 1 gün önce otelde Yandaş'a, "Bu maçta gol atacaksın, ihtiyaç sahibi birine sadaka ver" diyerek hem destek oldular hem de şaka yollu takıldılar. 26 yaşındaki Mert Hakan, otel önünde gördüğü yaşlı bir adamı sevindirdi ve gol perdesini açan isim oldu.

ÇİÇEK GİBİ TAKIM OLDUK
F.Bahçe'nin 5-1 kazandığı G.Birliği maçından sonra takım otobüsünde coşku üst düzeydeydi. Ozan Tufan'dan şu yorum geldi: "Mert kardeşimle açılışı yaptık. Kendim atmış gibi sevindim. Ben atınca, o da öyle sevindi. Diğer gollerde de öyle. Bu bizim bir takım olduğumuzu gösterir. Gerçekten kenetlenmiş, iyi olmuş bir takımız. Çiçek gibi takım olduk."

NAZIM 2 MAÇ DAHA YOK!
Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Nazım Sangare'nin çekilen MR'ında ikinci derece yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki milli sağ bek, ligde Beşiktaş derbisinin yanı sıra Denizlispor karşılaşmasını da kaçıracak. Diğer sağ bek Gökhan Gönül'ün ise tedavisinin iyi gittiği ve derbiye yetişebileceği belirtildi. Grip olan Kemal Ademi ise hastalığını atlatırken yapılan son idmanda takımla birlikte çalıştı.

ÖMER VE FERDİ SAHNE ALIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı yarın start alıyor. Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak maç, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Hafta sonu Beşiktaş derbisini de düşünen teknik direktör Erol Bulut, kupada forma şansı veremediği isimlerle sahada olacak. Genç yıldızlar Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu, kupa maçında F.Bahçe'nin en önemli kozları olacak. Bulut, "Şimdi sizin sıranız" diyerek oyuncularını hazırlıyor.

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İşte golün hikâyesi
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