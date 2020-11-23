İşte golün hikâyesi

Hafta içerisinde takım arkadaşı Sadık Çiftpınar ile gittiği bir kafede garsonun formasını istediği Mert Hakan,dedi. Sadık,diyerek arkadaşlarına olan inancını ortaya koydu… Sadık, maç günü isediyerek arkadaşına inancını yineledi.Emre Belözoğlu ve Caner Erkin ise maçtan 1 gün önce otelde Yandaş'a,diyerek hem destek oldular hem de şaka yollu takıldılar.F.Bahçe'nin 5-1 kazandığı G.Birliği maçından sonra takım otobüsünde coşku üst düzeydeydi. Ozan Tufan'dan şu yorum geldi: "Mert kardeşimle açılışı yaptık. Kendim atmış gibi sevindim. Ben atınca, o da öyle sevindi. Diğer gollerde de öyle. Bu bizim bir takım olduğumuzu gösterir. Gerçekten kenetlenmiş, iyi olmuş bir takımız. Çiçek gibi takım olduk."Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Nazım Sangare'nin çekilen26 yaşındaki milli sağ bek, ligde Beşiktaş derbisinin yanı sıra Denizlispor karşılaşmasını da kaçıracak. Diğer sağ bekise tedavisinin iyi gittiği ve derbiye yetişebileceği belirtildi. Grip olanise hastalığını atlatırken yapılan son idmanda takımla birlikte çalıştı.Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı yarın start alıyor. Fenerbahçe,21.00'de başlayacak maç, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Hafta sonu Beşiktaş derbisini de düşünen teknik direktör Erol Bulut, kupada forma şansı veremediği isimlerle sahada olacak. Genç yıldızlarkupa maçında F.Bahçe'nin en önemli kozları olacak. Bulut, "Şimdi sizin sıranız" diyerek oyuncularını hazırlıyor.