Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...

"JAILSON'U KOVALADIĞIMIZ İÇİN OLUYOR BUNLAR"

Galatasaray'da oynadığı dönemde Fenerbahçe derbisinde Jailson ile arasında yaşanan münakaşa nedeniyle algı yapıldığını vurgulayan Muğdat Çelik, "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." ifadelerini kullandı.