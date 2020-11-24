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'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...

'ın ile karşılaştığı maçta , penaltı yaptırıp görünce bir anda gündem oldu. Daha önce Galatasaray forması giyen Muğdat bu eleştirilere 'Jailson olayı'nın neden olduğunu belirterek oldukça sert bir açıklama yaptı...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:17 Son Güncelleme: 24.11.2020 10:35 ABONE OL
Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...

'in 9. haftasında ile kozlarını paylaştı. Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...

Konuk ekipte karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahası içerisinde elle oynadığı pozisyon sonrası ikinci sarı karttan gören ve penaltıya sebebiyet veren eski Galatasaraylı , eleştirilerin odak noktası oldu.

Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...

Mücadelenin ardından konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Çelik, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" dedi.

Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...

Pozisyonu anlatan tecrübeli futbolcu, "Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu." şeklinde konuştu.

Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...

"JAILSON'U KOVALADIĞIMIZ İÇİN OLUYOR BUNLAR"

'da oynadığı dönemde derbisinde Jailson ile arasında yaşanan münakaşa nedeniyle algı yapıldığını vurgulayan , "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." ifadelerini kullandı.

Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...

HOCASINDAN DESTEK

Maç sonu yaptığı açıklamada Muğdat'a destek çıkan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." dedi.

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Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Ha maçı satmışsın...
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