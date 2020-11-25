Fatih Terim'in uzatma isyanı haklı çıktı!

Kayserispor maçı sonrası hakemin iyi bir maç yönettiğini ifade eden Fatih Terim, sadece 5 dakika uzatma verilmesine ise tepki göstermişti. Tecrübeli hoca, "Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır?" ifadesini kullanırken ajanspor'un yaptığı inceleme Terim'in bu iddiasında haklı olduğunu ortaya koydu. Pozisyon pozisyon ele alındığında oyunun ikinci yarıda tam 10 dakika 42 saniye durduğu tespit edildi.

47:15 Fernandes'in Taylan'a faulü / +60 saniye

54:01 Oğulcan'ın Aziz Behich'e faulü / +26 saniye

57:59 Oğulcan'ın Campanharo'ya faulü / +33 saniye

59:07 Muğdat'ın Linnes'e faulü (Penaltı) / +185 saniye

65:44 Faul artı oyuncu değişikliği / +15 saniye

67:40 Faul, tartışma, oyuncu değişiklikleri +107 saniye

70:11 Kayseri gol / +58 saniye

71:57 Faul / +43 saniye

82:17 Aut artı sakatlık / +76 saniye

85:24 Korner ve oyuncu değişiklikleri / +39 saniye

Toplam: 642 saniye (10 dakika, 42 saniye)

(FOTOMAÇ)