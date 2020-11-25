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'in uzatma isyanı haklı çıktı!

maçı sonrası hakemin iyi bir maç yönettiğini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü , sadece 5 dakika uzatma verilmesine ise tepki göstermişti. Terim'in bu isyanı haklı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 01:35 Son Güncelleme: 25.11.2020 02:15 ABONE OL
Fatih Terim'in uzatma isyanı haklı çıktı!

Kayserispor maçı sonrası hakemin iyi bir maç yönettiğini ifade eden Fatih Terim, sadece 5 dakika uzatma verilmesine ise tepki göstermişti. Tecrübeli hoca, "Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır?" ifadesini kullanırken ajanspor'un yaptığı inceleme Terim'in bu iddiasında haklı olduğunu ortaya koydu. Pozisyon pozisyon ele alındığında oyunun ikinci yarıda tam 10 dakika 42 saniye durduğu tespit edildi.

47:15 Fernandes'in Taylan'a faulü / +60 saniye
54:01 Oğulcan'ın Aziz Behich'e faulü / +26 saniye
57:59 Oğulcan'ın Campanharo'ya faulü / +33 saniye
59:07 Muğdat'ın Linnes'e faulü (Penaltı) / +185 saniye
65:44 Faul artı oyuncu değişikliği / +15 saniye
67:40 Faul, tartışma, oyuncu değişiklikleri +107 saniye
70:11 Kayseri gol / +58 saniye
71:57 Faul / +43 saniye
82:17 Aut artı sakatlık / +76 saniye
85:24 Korner ve oyuncu değişiklikleri / +39 saniye

Toplam: 642 saniye (10 dakika, 42 saniye)

(FOTOMAÇ)

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Fatih Terim'in uzatma isyanı haklı çıktı!
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