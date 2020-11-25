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maçı hakemi kimdir, Tugay Kaan Numanoğlu kaç yaşında nereli

'den gelen son dakika haberine göre bu hafta oynanacak maçı hakemi belli oldu. Hafta sonu oynanacak derbi için hakem olarak belirlendi. Kariyeri ile dikkat çeken genç hakem Tugay Kaan Numanoğlu kimdir sorusu, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:33 Son Güncelleme: 25.11.2020 12:33 ABONE OL
Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, Tugay Kaan Numanoğlu kaç yaşında nereli

Süper Lig'in bu haftaki en kritik maçı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili son dakika haberi geldi. Maçın hakemi ile ilgili sürpriz bir karar verildi ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun derbiyi yöneteceği bildirildi. Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu sezon yönettiği maçlar ve hakemlik kariyeri, kaç yıldır hakem olduğu futbolseverler için merak konusu oldu. Peki, bu haftanın derbisini yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Tugay Kaan Numanoğlu kariyeri ve yönettiği maçlar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR

Asıl mesleği yöneticilik olan Tugay Kaan Numanoğlu, Üst Klasman Hakemi olarak TFF Hakem Bilgi Sisteminde yer alıyor. Hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemi gibi birçok farklı sınıfta görev yapan Numanoğlu, kritik Fenerbahçe Beşiktaş Derbisini yönetecek.

TUGAY KUAN NUMANOĞLU HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?
2006 yılından bu yana tam 14 yıldır çeşitli klasmanlarda hakemlik yapmıştır. İstanbul bölgesi üst klasman hakemidir. Özel bir şirkette yöneticilik yapmaktadır.

Tugay Kaan Numanoğlu bu sezon 8 Süper Lig maçında görev almış ve başarılı yönetimleriyle dikkat çekmiştir. Numanooğlu'nun yönettiği maçlar arasında Başakşehir- Galatasaray (0-2) maçı de yer almaktadır. Numanoğlu, Numanoğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor (3-1) maçında da 4. hakem olarak çizgide yer almıştır. Son olarak 8 Kasım'da Kayserispor-Hatayspor (0-1) maçında düdük çalmıştır.

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, Tugay Kaan Numanoğlu kaç yaşında nereli
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