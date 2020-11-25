Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, Tugay Kaan Numanoğlu kaç yaşında nereli

Süper Lig'in bu haftaki en kritik maçı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili son dakika haberi geldi. Maçın hakemi ile ilgili sürpriz bir karar verildi ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun derbiyi yöneteceği bildirildi. Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu sezon yönettiği maçlar ve hakemlik kariyeri, kaç yıldır hakem olduğu futbolseverler için merak konusu oldu. Peki, bu haftanın derbisini yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Tugay Kaan Numanoğlu kariyeri ve yönettiği maçlar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR

Asıl mesleği yöneticilik olan Tugay Kaan Numanoğlu, Üst Klasman Hakemi olarak TFF Hakem Bilgi Sisteminde yer alıyor. Hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemi gibi birçok farklı sınıfta görev yapan Numanoğlu, kritik Fenerbahçe Beşiktaş Derbisini yönetecek.