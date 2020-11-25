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Krul'a hayır Fatih'e evet!

teknik heyetinin döneminde yabancı kaleci istemediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda sezon başında Hollandalı eldiven ’un gündeme geldiği ancak ve ekibinin yerli talebi sonrası ’ün alındığı belirtildi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 25.11.2020 ABONE OL
Krul'a hayır Fatih'e evet!

Kayserispor maçında kaleye gelen tek isabetli şutun gol olması, sosyal medyada Fatih Öztürk tartışmalarını alevlendirdi.

Galatasaray Scout ekibi, transfer döneminde "Muslera dönene kadar yabancı kaleci ile idare edelim'' görüşünü savunsa da teknik heyetin yerli kaleci takviyesine karar verdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübe sezon başında Hollandalı tecrübeli file bekçisi Tim Krul'un önerildiği de öğrenildi.

Championship ekibi Norwich'te görev yapan 32 yaşındaki Tim Krul'un 1 yıllık kiralama bedeli 1 milyon Euro'yu geçmiyordu. Muslera dışında yabancı kaleci istemeyen Galatasaray, tercihini yerliden yana kullandı ve Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki Fatih Öztürk transfer edildi.

Okan Kocuk'un izolasyonda olduğu dönemde eldivenleri devralan Fatih ligde görev yaptığı 6 maçın 4'ünde ceza sahası dışından gol yedi. Championship'te bu sezon 12 maça çıkan Krul, bunların 5'ini gol yemeden tamamladı.

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Krul'a hayır Fatih'e evet!
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