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Usta yazardan 'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

'in 9. haftasında ve kazanırken ise puan kaybetti. Takvim Gazetesi'ndeki köşesinde üç büyük kulübü değerlendiren , özellikle hakkında sert eleştirilerde bulundu. İşte Yalçın'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 08:51 Son Güncelleme: 25.11.2020 08:58 ABONE OL
Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

çelişkili bir yolculukta ilerlerken kısa devre yapıyor! Bakmayın göz boyama seanslarına, bazı futbolcuların bu takımda işi olmadığı ortada.

Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

karşısında ikinci yarıdaki ilk yarıdaki Fenerbahçe'ye 4 atar. Gördüklerimizi ifade edersek, Perotti çilingir görevini üstlenir, savunma zamanla yerine oturur.

Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

Ama yokluğunun her dakikası hissedilen tek adam Caner. Takımın sihirli küresi de o.

Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

Not: Halil Umut Meler'in verdiği penaltı aleyhine verilse kıyamet kopardı.

Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

'ın karşısındaki galibiyeti haftanın en ilginç sonucuydu ve en renkli maçı, Bu maçın bütün alkışları sadece ve sadece 'a aittir.

Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

Yönetim tahribatından bile kendisine ve takımına olumlu gerçekler monte eden ve maç izlemenin zarafetini gösteren 'a. Gözleriyle konuşan resmi her teknik adamda göremiyoruz çünkü!

Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

'da kaybedilen puanların sebeplerinde sürekli hakem var ama futboldan firar konulu gerçeklerin hükmü yok.


Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

"rakibin bir tane isabetli şutu var o da gol" derken uzatma dakikalarının kısalığından da şikayet ediyor.

Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

Rakibin tek şutunu kalesine buyur eden gerçeklerin sorumlusu kim? Onun hesabı yok! Mesele adaletse bu ülkede hakemlerden dert yanacak son kişidir .

Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!

ve gibi hakemlere bile arka çıkan birinin tek derdi maçın uzatma dakikaları olsun. 'in adalete borcu o kadar çok ki, yanlışların suçunu kendinde aramak varken hakemler bir zahmet kenarda dursun!

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Usta yazardan Fatih Terim'e sert eleştiri: Hakemlerden en son şikayet edecek kişi!
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