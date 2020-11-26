Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Perotti seferberliği

'de Perotti seferberliği

'in 10. haftasında ile karşılaşacak olan 'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Kanarya, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 01:37 Son Güncelleme: 28.11.2020 01:30 ABONE OL
Fenerbahçe'de Perotti seferberliği

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı Gençlerbirliği maçının yıldızı olan Diego Perotti, derbi öncesinde bağırsak sıkıntısı çekiyor.

Karın ağrıları devam eden 32 yaşındaki oyuncu, sürekli serum tedavisi görüyor. Arjantinlinin durumunun iyiye gittiği, bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacağı bildirildi.

Diego Perotti'nin pazar günkü Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi.

Ancak her ihtimale karşılık, Perotti'nin bünyesinin zayıflamaması adına kendisine serum takviyesinin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: 28-29 Kasım 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?
SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyenin altına sarktı! Altında ibre terse döndü: İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu...
Türkiye'de sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi | Cuma günü Bu akşam 8'den sonra yasak var mı? 28-29 Kasım 2020 Hafta sonu sokağa çıkma ne zaman saat kaçta başlıyor?
SON DAKİKA: Koronavirüse karşı kekikten sonra ikinci mucize: O da Türkiye'de yetişiyor
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? 15 günlük sokağa çıkma yasağı iddiası
Estetik skandalı! Son dakika haberi: Kalça ameliyatı sonrası genç kızın hayatı kabusa döndü
Bilim Kurulu üyesinden SON DAKİKA uyarısı geldi: Corona virüs test sonucu pozitif çıkan birisiyle temas ederseniz...
Corona aşısından son dakika haberleri: Dünyanın konuştuğu aşıyla ilgili şoke eden itiraf geldi! "Önemli bir hata yaptık"
Başkan Erdoğan’dan koronavirüs tedbirleri ile ilgili SON DAKİKA açıklaması! 'Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız'
Son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Kısıtlama ne zaman başlıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Perotti seferberliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA