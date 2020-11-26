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Flaş yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan

'in 9. haftasında 'ni 4 farkla geçen , aynı tarifeyi 'nda Belediyespor'a uyguladı. Fotomaç Gazetesi yazarlarından Ender Bilgin köşesinde sarı-lacivertlileri değerlendirirken, iki yıldız ismin Fenerbahçe'nin kaderini belirleyeceğinin altını çizdi. İşte Bilgin'in yazısının Fenerbahçe bölümü...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 10:34 Son Güncelleme: 26.11.2020 10:46 ABONE OL
Flaş Fenerbahçe yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan

, karşısında kadro kalitesi ve derinliğini belgeleyen bir galibiyet aldı. Yedi eksiğe rağmen, sahada farklı kazanan bir kadro; kenarda ise Ozan'dan, Caner'e, Samatta'dan, Thiam'a kadar anlı şanlı oyuncular vardı.

Flaş Fenerbahçe yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan

Bld. kupa maçı da Thiam, Ferdi ve Mert Hakan gibi oyuncuların maç ritmi kazanması adına iyi bir prova oldu.

Flaş Fenerbahçe yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan

Pandemi gölgesindeki uzun maratonda sarı-lacivertli takımın en büyük artısı kadro derinliği olacak. Elbette bireysel becerisi yüksek oyuncuların kolay skor üretebildiğini de unutmamak gerek.

Flaş Fenerbahçe yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan

Bu anlamda öne çıkacak iki isim var. Biri sakatlık sorunları yaşamasa yolu kolay kolay Türkiye'ye düşmeyecek bir yıldız olan Arjantinli Perotti. Diğeri ise kariyeri vasat ile etkileyici arasında dalgalanan Pelkas.

Flaş Fenerbahçe yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan

Evet, kadro derinliği var ama bazı oyuncuların da oyunun kaderini belirleme yeteneği var. Gol yollarında atarak ve attırarak fark yaratacak bu iki ismin devamlılığı 'nin zirve yarışındaki en önemli formülü olacak.

Flaş Fenerbahçe yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan

Perotti + Pelkas ya şampiyonluk eder ya da şampiyonluktan eder.

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Flaş Fenerbahçe yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan
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