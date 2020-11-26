Flaş Fenerbahçe yorumu: Bu ikili ya şampiyon eder ya da şampiyonluktan

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kadro kalitesi ve derinliğini belgeleyen bir galibiyet aldı. Yedi eksiğe rağmen, sahada farklı kazanan bir kadro; kenarda ise Ozan'dan, Caner'e, Samatta'dan, Thiam'a kadar anlı şanlı oyuncular vardı.
Sivas Bld. kupa maçı da Thiam, Ferdi ve Mert Hakan gibi oyuncuların maç ritmi kazanması adına iyi bir prova oldu.
Pandemi gölgesindeki uzun maratonda sarı-lacivertli takımın en büyük artısı kadro derinliği olacak. Elbette bireysel becerisi yüksek oyuncuların kolay skor üretebildiğini de unutmamak gerek.
Bu anlamda öne çıkacak iki isim var. Biri sakatlık sorunları yaşamasa yolu kolay kolay Türkiye'ye düşmeyecek bir yıldız olan Arjantinli Perotti. Diğeri ise Yunanistan kariyeri vasat ile etkileyici arasında dalgalanan Pelkas.
Evet, kadro derinliği var ama bazı oyuncuların da oyunun kaderini belirleme yeteneği var. Gol yollarında atarak ve attırarak fark yaratacak bu iki ismin devamlılığı Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki en önemli formülü olacak.
Perotti + Pelkas ya şampiyonluk eder ya da şampiyonluktan eder.