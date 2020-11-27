Rüzgar gibi geçti

Kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden Armando Diego Maradona futbolda yakaladığı başarıyı özel hayatında yaşayamadı. Maradona 16 yaşında profesyonel olduktan sonra, 1981'de transfer olduğu Boca Juniors ile yaşadığı şampiyonlukla adını parlatıp Barcelona'ya gitmişti. Maradona'nın 1982-1984 arasındaki Barcelona kariyeri beklenen gibi parlak geçmedi ama Napoli'de adeta yeniden doğdu.1984 yılında Napoli'ye transfer olan Maradona, Güney İtalya'nın bu sıradan takımınının adını dünyaya duyurdu.Maradona'nın Arjantin'i şampiyonluğa taşıdığı 1986 Dünya Kupası'ndaki performansı ise futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi. Çeyrek finalde 2-1 mağlup ettikleri İngiltere'ye 5 kişiyi çalımlayarak attığı gol FIFA tarafındanseçilirken, hala unutulmayan eliyle attığı gol içinşeklindeki yorumu da belleklere kazındı.Maradona'nın Kasım ayının ilk günlerinde geçirdiği beyin ameliyatını giren doktor Leopoldo Luque'nin bu fotoğrafı sosyal medyada kullanması tepki çekti. Maradona'nın bilinen son fotoğrafı olan bu poz için ailesi de Luque'yi mahkemeye verecek.1990 Dünya Kupası'nda da ev sahibi İtalya'yı adeta bölen ve özellikle güneyde bir çok İtalyan halkının Arjantin'i tutmasını sağlayan Maradona finalde Almanya'ya kaybetmişti.Uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza alan, 1994 Dünya Kupası'ndan ihraç edilen Maradona'nın 37 milyon Euro'luk vergi borcu da İtalya'da uzun süre olay olmuştu. Efsane futbolcunun ayrıca mafya ile ilişkileri de gündemden hiç düşmemişti.Arjantin halkı, Maradona'ya veda ediyor. Bayrakların yarıya indirildiği ve 3 gün ulusal yas ilan edildiği ülkedeOnbinlerce kişi ziyaret için sıraya girerken, polis barikatlarını da yıkarak içeri girmeye çalıştı. Arjantin Başkanı Alberto Fernandez ve eşi Fabiola Yanez de formalarla süslü tabuta çiçek koydu.Maradona'ya yapılan otopsinin ardından ölüm nedeni belli oldu. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurkennedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Önceki gün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermemesi üzerine hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.