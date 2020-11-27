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Rüzgar gibi geçti

ile 1986 ’nıda efsaneleşen, ’da sıradan bir takım olan ’yi zaferden zafere taşıyan özel hayatıyla da hiç manşetlerden inmedi. Mafya ile ilişkileri ve sorunu onu hep gölgeledi

VOLKAN ÜSTÜYILDIZ VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
Rüzgar gibi geçti
Kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden Armando Diego Maradona futbolda yakaladığı başarıyı özel hayatında yaşayamadı. Maradona 16 yaşında profesyonel olduktan sonra, 1981'de transfer olduğu Boca Juniors ile yaşadığı şampiyonlukla adını parlatıp Barcelona'ya gitmişti. Maradona'nın 1982-1984 arasındaki Barcelona kariyeri beklenen gibi parlak geçmedi ama Napoli'de adeta yeniden doğdu.

OYNADIĞI TAKIMLARDA 588 KARŞILAŞMADA 312 GOL ATTI
1984 yılında Napoli'ye transfer olan Maradona, Güney İtalya'nın bu sıradan takımınının adını dünyaya duyurdu. 1991'e kadar Napoli ile 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan Maradona, aktif futbolu bıraktığı 1997 yılında formasını giydiği takımlarda tüm kulvarlarda 588 maça çıkıp, 312 gol kaydetti. Maradona'nın Arjantin'i şampiyonluğa taşıdığı 1986 Dünya Kupası'ndaki performansı ise futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi. Çeyrek finalde 2-1 mağlup ettikleri İngiltere'ye 5 kişiyi çalımlayarak attığı gol FIFA tarafından 'yüzyılın golü' seçilirken, hala unutulmayan eliyle attığı gol için "O Tanrı'nın eliydi" şeklindeki yorumu da belleklere kazındı.

KRİZ ÇIKARAN FOTOĞRAF
Maradona'nın Kasım ayının ilk günlerinde geçirdiği beyin ameliyatını giren doktor Leopoldo Luque'nin bu fotoğrafı sosyal medyada kullanması tepki çekti. Maradona'nın bilinen son fotoğrafı olan bu poz için ailesi de Luque'yi mahkemeye verecek.

ÖZEL HAYATINDA SKANDALLAR HIÇ EKSİK OLMADI
1990 Dünya Kupası'nda da ev sahibi İtalya'yı adeta bölen ve özellikle güneyde bir çok İtalyan halkının Arjantin'i tutmasını sağlayan Maradona finalde Almanya'ya kaybetmişti. 1991'de patlayan uyuşturucu sorunu da kariyerinin düşmeye başlamasına neden oldu. Uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza alan, 1994 Dünya Kupası'ndan ihraç edilen Maradona'nın 37 milyon Euro'luk vergi borcu da İtalya'da uzun süre olay olmuştu. Efsane futbolcunun ayrıca mafya ile ilişkileri de gündemden hiç düşmemişti.

ARJANTİN, EFSANESİNİ UĞURLUYOR
Arjantin halkı, Maradona'ya veda ediyor. Bayrakların yarıya indirildiği ve 3 gün ulusal yas ilan edildiği ülkede Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, 06.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Onbinlerce kişi ziyaret için sıraya girerken, polis barikatlarını da yıkarak içeri girmeye çalıştı. Arjantin Başkanı Alberto Fernandez ve eşi Fabiola Yanez de formalarla süslü tabuta çiçek koydu.

ÖLÜM NEDENİ AKCİĞER ÖDEMİ
Maradona'ya yapılan otopsinin ardından ölüm nedeni belli oldu. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "Kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Önceki gün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermemesi üzerine hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

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