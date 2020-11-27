Terim’den Aslan’a gol uyarısı

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Kayserispor'la evinde 1-1 berabere kaldığı maçta rakip kaleye 27 şut çekerken, 12'sinde isabet sağlamış, buna karşılık tek golünü penaltıdan bulmuştu. Aynı sıkıntıyı Çaykur Rizespor deplasmanında da yaşamak istemeyen teknik direktörTecrübeli çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı görüşmede ise "Sizden son vuruşlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum.Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirelim ve Kayseri beraberliğini telafi edelim" dediği öğrenildi.Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve sarı-kırmızılı formayla en son maçına 24 Ekim tarihinde çıkan Radamel Falcao, dünkü idmanda tedavisinin ardından özel bir çalışma gerçekleştirdi.Cimbom'da Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katılırken, Marcelo Saracchi ve Etobo ise