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Terim’den Aslan’a gol uyarısı

Tecrübeli hoca, Kayseri maçında 27 şut atıp tek golünü penaltıdan bulan talebelerine “Son vuruşlarda daha dikkatli olun. Aynı şeyleri Rize karşısında yaşamayalım” dedi

Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
Terim’den Aslan’a gol uyarısı
Galatasaray, geçtiğimiz hafta Kayserispor'la evinde 1-1 berabere kaldığı maçta rakip kaleye 27 şut çekerken, 12'sinde isabet sağlamış, buna karşılık tek golünü penaltıdan bulmuştu. Aynı sıkıntıyı Çaykur Rizespor deplasmanında da yaşamak istemeyen teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca hücum oyuncuları ile özel olarak ilgilendi. Tecrübeli çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı görüşmede ise "Sizden son vuruşlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamayı kabul etmek zor. Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirelim ve Kayseri beraberliğini telafi edelim" dediği öğrenildi.

FALCAO İÇİN KRİTİK GÜN
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve sarı-kırmızılı formayla en son maçına 24 Ekim tarihinde çıkan Radamel Falcao, dünkü idmanda tedavisinin ardından özel bir çalışma gerçekleştirdi. Kolombiyalı forvetin durumunun bugünkü taktik idmanda belli olacağı belirtildi. Cimbom'da Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katılırken, Marcelo Saracchi ve Etobo ise özel bir kuvvet programı dahilinde antrenman yaptı.

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Terim’den Aslan’a gol uyarısı
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